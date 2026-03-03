Cae una pareja muy activa de ladrones tras meses sembrando el caos en Palma y Sineu

La Policía Nacional ha detenido, tras varios meses de pesquisas, a una pareja de ladrones especialmente activa que tenía en su punto de mira a vecinos de Palma y Sineu. Su botín favorito: teléfonos móviles, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y documentación personal.

El Grupo de Investigación Oeste puso la lupa sobre ellos después de varios robos con fuerza y uno con violencia cometidos entre diciembre de 2025 y mediados de enero.

El primero de los hechos tuvo lugar en el Paseo Marítimo de Palma. Allí, un ciudadano que esperaba un taxi fue sorprendido por la espalda, recibió un golpe y perdió el conocimiento. Al despertar, no recordaba nada de lo sucedido, pero sí notó la ausencia de su móvil, sus tarjetas y su documentación.

Lejos de quedarse ahí, la actividad delictiva continuó. Días después, una mujer trató de vender en un establecimiento de segunda mano el teléfono sustraído en el robo con violencia del Paseo Marítimo. El intento no pasó desapercibido y levantó las sospechas de los agentes. Además, la misma sospechosa realizó varias compras en un supermercado cercano utilizando una de las tarjetas robadas aquella noche.

Con las piezas empezando a encajar, los investigadores lograron identificar plenamente a ambos sospechosos. Pero aún había más.

En paralelo, la Comisaría de Oeste investigaba otro robo en el centro de Palma. El propietario de un vehículo denunció que habían fracturado la ventanilla de su coche y se habían llevado unas gafas, documentación, dinero en efectivo y un teléfono móvil. De nuevo, el dispositivo sustraído fue detectado cuando intentaban venderlo, lo que terminó de confirmar las sospechas sobre la misma pareja.

Y el caso dio otro giro en Sineu. Un vecino denunció un robo en su domicilio mientras su madre dormía en el interior de la vivienda. Entre los efectos sustraídos figuraban un teléfono móvil y documentación personal. Las pesquisas señalaron, una vez más, a los mismos presuntos autores.

Los agentes comprobaron además que la mujer había llegado a cambiar la titularidad de la línea telefónica del móvil robado en Sineu, poniéndola a su nombre y utilizando para ello los datos personales del denunciante, ya que disponía de su DNI.

Con la autoría de los hechos ya acreditada, el Grupo de Investigación de la Comisaría de Oeste desplegó este pasado lunes un dispositivo de búsqueda que culminó con la detención de la pareja.

Se les imputan dos robos con fuerza, un robo con violencia, un delito de estafa, otro de receptación y un delito de usurpación de identidad. La investigación sigue abierta y no se descarta que los detenidos puedan estar relacionados con otros hechos denunciados en las últimas semanas.