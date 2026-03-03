Los datos lo confirman: Baleares adelanta la temporada turística al mes de marzo y el desempleo se desploma un 7% el mes de febrero. Son 27.339 personas sin empleo en las Islas, 2.068 menos que hace un año.

La afiliación a la Seguridad Social se mantiene en un crecimiento del 2%, algo menor que la media nacional (2,2%). Baleares suma 505.280 afiliados.

Si hasta la fecha el arranque oficial de la temporada era coincidiendo con el puente del 1 de mayo, o en Semana Santa en función de cuando la Pascua cayera en el calendario, la desestacionalización turística se está convirtiendo en un hecho y el 70% de la planta hotelera de las Islas, en especial en Mallorca, tiene sus puertas de par en par en este mes de marzo.

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha valorado las cifras de afiliación a la Seguridad Social, paro y contratación, y ha destacado que el mercado laboral «acelera ya en el mes de febrero, sin duda empujado por la apertura de gran parte del sector hotelero».

No obstante, Planas ha recordado que este 2026 ha arrancado con «dos frentes abiertos, el enésimo aumento unilateral del Salario Mínimo y el creciente absentismo laboral, que lastran la competitividad especialmente de las pymes y autónomos, y que pueda acabar afectando al mercado laboral».

También la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha celebrado este martes el nuevo dato de paro histórico en Baleares y ha puesto en valor «la consolidación de la desestacionalización».

Cabrer ha comparado los datos de Baleares con las cifras nacionales, las peores de los últimos cinco años para un mes de febrero. Así, ha hecho hincapié en que el archipiélago «se comparta todavía con crecimiento de actividad en los meses de invierno».

«La actividad en Baleares en los meses de invierno se consolida con el crecimiento del empleo y se consolida también la desestacionalización, que es en lo que estamos trabajando», ha concluido.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, por su parte, ya ha apuntado que el Govern desarrollará políticas turísticas de «contención» y reclamado que «todos los sectores vayan en la misma dirección».

De este modo ha contestado el representante del Ejecutivo al portavoz separatista de Més per Mallorca , Lluís Apesteguia,en el pleno del Parlament cuando éste le ha solicitado una reflexión sobre si el modelo turístico de Baleares es sostenible.

La izquierda contra el turismo

Costa ha resaltado que Aena se ha mostrado contraria a la cogestión de los aeropuertos baleares, las previsiones que maneja es aumentar los pasajeros en Palma hasta 2031, con una ampliación de las instalaciones y un incremento de las tarifas, que, de acuerdo con sus estimaciones, afectarían «a los bolsillos de los baleares».

En este punto, ha pedido a Apesteguia que le «ayude» a convencer a los representantes del PSOE para que «no diga una cosa en la oposición» y «haga la contraria» en el Gobierno.

Apesteguia le ha reprochado que el Govern reivindique la desestacionalización, que, a su manera de ver, ha significado «saturar y masificar más todo el año».

En ese sentido, ha censurado que el Govern se niegue a hacer «cambios estructurales» y se haya negado a aprobar la subida del impuesto de turismo sostenible, la aplicación de un impuesto a los rent a car o aumentar el canon del agua para grandes consumidores.