El arranque de la temporada turística se adelanta a marzo en Baleares con un ‘boom’ de aperturas hoteleras

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), presidida por Javier Vich, ha asegurado este jueves en Fitur que las claves del presente ejercicio turístico 2026 evidencian que «el inicio de la temporada turística se ha desplazado de forma estructural hacia el primer trimestre del año».

La temporada 2026 confirma un adelanto progresivo y una mayor concentración de las aperturas hoteleras, consolidando una transformación estructural del calendario operativo respecto a los años prepandemia y de recuperación.

Las previsiones que manejaban los hoteleros durante la pasada World Travel Market de Londres, en el 4º trimestre de 2025, se mantienen e incluso mejoran respecto a los datos previstos para los meses de marzo y abril, y claramente en relación al año anterior.

Favorece una Semana Santa fijada en el calendario a principios de abril, pero esto es un hecho coyuntural según la Federación Hotelera de Mallorca, ya que la estructura de aperturas viene determinada por un 20% de hoteles que ya permanecen operativos todo el año y que se duplica en febrero con casi 4 de cada 10 hoteles abiertos.

El análisis confirma una tendencia de fondo: el calendario turístico de Mallorca ha cambiado de forma estructural y con ello, también el marco operativo de las empresas, la reducción de la estacionalidad en el empleo y las exigencias de una planificación escalonada para el resto de la cadena de valor.

El presidente de la patronal hotelera mallorquina ha sido concluyente: «Este adelanto no es una casualidad, ni una adaptación coyuntural: responde a la transformación real del modelo turístico. Tiene consecuencias directas en la generación de empleo más estable, en la planificación de plantillas y recursos de las empresas y en la hoja de ruta que deben seguir las administraciones públicas, asegurando que los servicios e infraestructuras acompañen este nuevo ciclo. También exige una adaptación del resto de la oferta turística y comercial a la nueva demanda que ya no espera a Semana Santa».

En 2025, según datos de AENA el aeropuerto de Palma registró 33,8 millones de pasajeros (+1,5 %), sin embargo, las pernoctaciones hoteleras apenas crecieron solo un +0,9 %. Este desacople refleja un problema estructural: el crecimiento de visitantes se canaliza fuera del sistema reglado.

Más llegadas no implica más estancias en la oferta reglada tradicional. Este desacople responde a múltiples factores, según el presidente de la FEHM. Mayor fragmentación del viaje (más escapadas, estancias más cortas, al no desagregar los residentes están incluidos en estos movimientos); crecimiento del alojamiento no reglado o «fuera de mercado», que se ha convertido en el principal motor del aumento de turistas en Baleares en 2025, mientras se mantienen estables el número de plazas hoteleras (en 10 años apenas ha crecido un 10%). Entre enero y noviembre se han contabilizado en Baleares 18 millones de turistas (Frontur)

Un 70% se alojó en hoteles: alrededor de 13 millones, con una leve caída del −2%. Un 15%, en alquiler vacacional autorizado: 1,8 millones (+14,7 %). Otro 15% restante (3,3 millones, +10,4 % respecto a 2024) en viviendas propias o casas de amigos/familiares o alquiler turístico no autorizado, lo que las estadísticas reconocen como fuera de mercado. Este grupo representa casi uno de cada cinco turistas en Baleares. En términos absolutos, el crecimiento fue de +314.936 visitantes en esta categoría, siendo el de la oferta reglada (hoteles, alquiler vacacional legal, etc.) un +0,12 %.

La conclusión del sector hotelero pasa por unas «buenas sensaciones para el 2026, similar a 2025, pero cobra más fuerza el last minute. La recuperación del mercado alemán está costando más, el británico y norteamericano avanzan a buen ritmo. La comercialización (excepto Palma) es diversificada con un equilibrio entre turoperadores, OTA y canal directo. En cuanto a regímenes aumenta el alojamiento y desayuno y se modera el incremento de precios».

Son los productos deportivos y MICE los que siguen tirando en temporada baja. Se sigue detectando oferta complementaria en temporada baja y pretemporada.