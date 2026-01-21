Vicent Marí destaca, ante la Spain Convention Bureau, el peso económico del turismo MICE

El presidente del Consell Insular d’Eivissa y presidente del Spain Convention Bureau de la FEMP, Vicent Marí, ha participado este miércoles en el marco de Fitur en la presentación del avance de resultados del Informe de la Industria de Reuniones de la Spain Convention Bureau, en representación de las 67 entidades locales que integran la red de ciudades de congresos.

Durante el acto, se han avanzado datos que sitúan el volumen de negocio del turismo MICE en 14.830 millones de euros y 10,67 millones de viajeros el 2025, unos resultados que consolidan a España como tercer destino mundial en turismo de reuniones. Vicent Marí ha subrayado que estas cifras «no son sólo datos, sino el reflejo de un trabajo estratégico y de una industria cada vez más fuerte», y ha felicitado a los destinos de la red por su profesionalidad y capacidad de ofrecer experiencias vinculadas a la identidad y talento local.

El presidente ibicenco ha puesto en valor el trabajo en red como una de las principales fortalezas del sector, destacando la cooperación público-privada y la necesidad de compartir conocimiento para ganar solidez y competitividad en un entorno internacional cada vez más exigente. Asimismo, ha apuntado como retos clave el papel estratégico de los datos, el uso de la inteligencia artificial como aliada con una visión ética y centrada en las personas, y la creciente especialización del MICE para avanzar hacia propuestas más segmentadas.

Vicent Marí ha concluido reivindicando que el futuro del turismo de reuniones tiene que ir ligado a la sostenibilidad y al legado positivo sobre las comunidades locales, con un modelo «más consciente, más humano y más responsable» y ha remarcado el trabajo que el Spain Convention Bureau continúa desarrollando con la Secretaría de Estado de Turismo para consolidar herramientas y proyectos que refuercen la medida de impacto, la innovación y la transformación del sector.