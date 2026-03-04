A partir del lunes (09/03) va a haber colas interminables en Lidl por las deportivas que recomiendan los podólogos: mejor que las Skechers

A partir del próximo lunes 9 de marzo se espera mucho movimiento en los pasillos de Lidl. El motivo no es un robot de cocina ni una herramienta de bricolaje, sino un producto mucho más cotidiano. Hablamos de las zapatillas para mujer de la marca Esmara, un modelo que ya está dando que hablar antes incluso de a estar disponible en tienda. Según apuntan varios especialistas en salud del pie, estas deportivas destacan por su comodidad y su buena pisada, hasta el punto de que algunos aseguran que son «mejor que las Skechers», una de las marcas más asociadas al confort en el calzado diario.

La expectación no es casual. En los últimos años, la preocupación por la salud del pie ha aumentado de forma notable. Pasamos muchas horas de pie, caminamos más de lo que pensamos y utilizamos calzado poco adecuado que termina provocando molestias en la planta, el talón o la zona lumbar. Por eso, cuando aparece una zapatilla asequible que promete buena amortiguación, sujeción estable y materiales agradables al tacto, el interés se dispara. Eso es precisamente lo que está ocurriendo con este modelo de Lidl, que además sale al a venta el próximo lunes por sólo 11,99 euros, una auténtica ganga.

Uno de los aspectos que más se comenta es la sensación de ligereza al caminar. Estas deportivas para mujer están diseñadas con una suela flexible y una plantilla acolchada que ayuda a absorber el impacto en cada paso. Este detalle es clave para quienes pasan muchas horas trabajando de pie o realizan largas caminatas a lo largo del día. Además, el tejido exterior transpirable favorece que el pie se mantenga fresco, algo especialmente valorado cuando llega el buen tiempo o se utilizan durante jornadas prolongadas. No se trata solo de estética, sino de comodidad real en el día a día.

Las zapatillas que van a arrasar en Lidl

La comparación con Skechers no ha tardado en aparecer. La marca estadounidense se ha ganado una sólida reputación gracias a sus modelos centrados en la comodidad, con plantillas de espuma viscoelástica y diseños pensados para amortiguar cada pisada. Sin embargo, la diferencia de precio es considerable, y ahí es donde Lidl juega una baza importante. Ofrecer unas deportivas que recuerdan en sensaciones a modelos de gama media-alta, pero por un coste mucho más bajo, convierte a estas zapatillas en un auténtico reclamo para aquellas que buscan cuidar sus pies sin gastar de más.

Otro punto a favor es su diseño discreto y combinable. Lejos de colores llamativos (se pueden comprar en blanco o gris) o formas demasiado deportivas, este modelo apuesta por líneas limpias que encajan tanto con ropa informal como con looks más urbanos. Eso amplía su público potencial, pues no solo están pensadas para hacer ejercicio ligero o caminar, sino también para el día a día, ir a trabajar o hacer recados con total comodidad. En un momento en el que la moda prioriza prendas prácticas y cómodas, este tipo de calzado encaja perfectamente con las tendencias actuales.