Sydney Sweeney se declara a Cristiano Ronaldo a escasos meses de su boda con Georgina Rodríguez

La famosa actriz estadounidense Sydney Sweeney ha sorprendido a todos tras admitir públicamente que Cristiano Ronaldo es su jugador favorito. La revelación se produjo durante una visita al estadio del Sporting Clube de Portugal en Lisboa, donde fue consultada sobre sus preferencias y no dudó en mencionar al astro portugués.

«Cristiano Ronaldo es mi futbolista favorito. Soy muy ambiciosa y, si fuera futbolista, él sería mi modelo a seguir», confesó la protagonista de The White Lotus, Euphoria, Christy o La asistenta. Sydney Sweeney explica que admira la mentalidad competitiva y la disciplina del portugués, asegurando que, si hubiera sido futbolista, él habría sido su inspiración. La actriz destacó especialmente la ética de trabajo del atacante y su constancia al más alto nivel durante tantos años, cualidades que la motivan también en su carrera profesional.

Las declaraciones rápidamente se hicieron virales en redes sociales, generando reacciones tanto de aficionados del fútbol como seguidores de la actriz. Aunque no existe vínculo personal entre ambos, el comentario fue interpretado como un gesto de admiración deportiva hacia una de las figuras más influyentes del fútbol mundial, que además está a escasos meses de casarse con Georgina Rodríguez.

La visita de Sydney Sweeney a Lisboa

Las redes sociales ardían días atrás con la inesperada aparición de Sydney Sweeney en el estadio del Sporting de Lisboa, un momento que se ha vuelto viral. Lo que empezó como una simple visita de la actriz al fútbol portugués acabó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del día en X (antes Twitter), donde el vídeo acumula varios millones de reproducciones.

Tras el partido, Sydney Sweeney bajó al césped, recibió una camiseta personalizada y se animó a dar unos toques al balón con total naturalidad. Conducciones, un penalti improvisado y risas que despertaron los comentarios de muchos en las redes sociales, desde los que bromeaban diciendo que «toca mejor que muchos americanos» hasta los que, directamente, hablaban del «mejor fichaje del Sporting sin gastar un euro».