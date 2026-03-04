Marc Márquez: «¿Retirada? No creo que pueda planificar mi vida a largo plazo, es algo que sentiré»

Marc Márquez atendió a los medios de comunicación en un evento organizado por Estrella Galicia 0,0 en el que también estuvieron Diogo Moreira y José Antonio Rueda. Los tres campeones de MotoGP, Moto2 y Moto3 en 2025 comparecieron para analizar sus campeonatos y la actualidad del campeonato. El vigente campeón del mundo de la categoría reina habló sobre su renovación con Ducati y su retirada. También señaló que confía en estar a su nuevo 100% en Brasil.

En Tailandia se rompió una racha de 88 podios consecutivos de Ducati. Sobre si Ducati sufre ‘Márquezdependencia’ y la amenaza de Aprilia, Marc contestó: «Fue la primera carrera después de mucho tiempo que no había una Ducati en el podio. Creo y espero que haya sido una cosa puntual, por las condiciones que había el fin de semana, por lo que pasó. Pero en las carreras que estuve lesionado Álex y Diggia estuvieron en el podio. En un invierno una moto no deja de funcionar. Si no pasa lo que pasó estaríamos en el podio».

«Sobre las sensaciones fueron las mismas que el test. Los mismos problemas y ventajas. Había un piloto que era Bezzecchi, y una marca que parecía que estaba por encima, que era Aprilia. La carcasa es la misma que el año pasado. El año pasado quedamos primero, segundo y tercero. Tenemos que seguir mejorando. En los test aunque hubiera hecho un time attack al final no habría sido el más rápido. Simulando los tiempos de carrera de Bezzecchi me caí. Iba mentalizado y concienciado de que tenía que hacer una buena carrera. Me pasó una cosa insólita», agregó el piloto español.

Sobre lo que siente al ver que sus títulos traspasan generaciones, el campeón de MotoGP comentó: «Un orgullo pero a la vez te entristece porque ves que los años van pasando. El hecho de que escuches tu nombre te enorgullece. Las nuevas generaciones suben con un referente. Los años pasan y soy muy consciente de que más temprano que tarde va a llegar uno de estos chavalines y va a decir dejanos que es nuestro turno. Es ley de vida y del deporte».

Respecto a su vida en Madrid, Marc Márquez explicó que por ahora no tiene pensado cambiar nada: «Me vine hace tres años a Madrid. Mi base está aquí mientras sea piloto en activo. Cuando tú tienes todo que va rodado tienes que dejarlo todo igual. Cuando me retire ya se verá».

Márquez también habló de su retirada y la renovación con Ducati: «El retirarse es una de las cosas más difíciles para el deportista. No creo que puedas planificar tu vida a largo plazo. Es algo que sentiré. Está todo en orden con Ducati. Por ambas partes estamos los dos contentos. Le pedí a Ducati una cosa: quiero empezar, no quiero firmar nada estando lesionado. No se cuál es mi 100 por 100. Después de cualquier lesión eso baja. Pero todo está en orden».

De la nominación a los premios Laureus, comentó: «El premio Laureus es el galardón más alto al que puede aspirar un deportista. Estar nominado al premio importante… creo que el motociclismo nunca había llegado hasta allí. Conseguí el premio revelación en 2014. Estar nominado con atletas que han marcado todos los deportes. Es ahí donde intentaremos hacer un gran papel. Estar nominado ya es ganarlo».

Sobre el Princesa de Asturias de los Deportes también habló el piloto español: «A nivel nacional es de los premios mauyores que puedes aspirar. Sería un orgullo, ¿se puede conseguir? también, pero espero tener más años para ganarlo».

Respecto a pilotar sin molestias confía en llegar a su 100% en la próxima carrera: «Espero poder hacerlo en Brasil. Soy optimista. Pero primero tengo que encontrar mi 100%».

Del pinchazo en el neumático comentó: «Es una de las cosas que no pensaba que podía pasar nunca. Tuve suerte. Si destalona el neumático un poco antes seguramente habría acabdo en caída y por arriba. Por una de las veces que decido el camino seguro, que es salir de pista, me pasó. No hay explicación y tampoco la busco».

Cuando le preguntaron a Márquez si está lejos de su nivel de 2025, contestó: «Lo normal en una temporada es lo que se ha visto en Tailandia. Pelearlo, lucharlo, estar cerca de los primeros… lo no normal es lo que pasó la temporada pasada. Gané a falta de cinco para el final. Hay que construir. Parce que fue un desastre por lo que pasó el domingo, pero si no llega a pasar eso habríamos estado en el podio».

Respecto a la posibilidad de aplazar o suspender el GP de Qatar por los bombardeos en Doha, Márquez reconoció que «no se ha hablado nada», pero que «cuando pasan cosas así en el mundo un GP es secundario. Ojalá se normalice lo antes posible, aunque no se compita el GP de Qatar, es secundario».

Sobre cómo buscar el nuevo 100% contestó que se hac «insistiendo. Las lesiones de hombro a partir del mes seis empiezas a entender donde se puede llegar. Veremos pero el simple hecho de estar encima de la moto ya está bien».

Respecto a las imágenes en las que se ve a Tardozzi yendo a inspeccionar la curva en la que pasó todo, Marc dice que a él no le afecta porque «paso bastante porque los puntos ya no me los dan. Tardozzi fue a verlo para ver por qué ha pasado eso. Fue a mirarlo y estaba todo en regla. No había ningún bordillo ni escalón. Por suerte el neumático destalonó mas tarde».

«Yo solo utilizo el tiempo pilotando. Lo otro te tienes que adaptar. Es como en el fútbol, una mano que era y ahora no es… En este GP la pusieron un poco más baja. La tendrán que mantener», explicó. Preguntado si ve reflejado a Acosta en el Marc de 2013, el nueve veces campeón del mundo fue claro: «El Marc Márquez de 2013 ganó en su primer año».

Por último, el español habló de la posibilidad de que suceda lo que sucedió con Acosta y él en la sprint (la sanción) en la última carrera del Mundial con dos pilotos que se están jugando el título: «Es poner la línea y utilizar el mismo límite para todas las acciones. Fue una acción muy al límite. Es el nuevo límite. Nos lo pensaremos antes de adelantar. Ojalá luchar y perder un Mundial así porque significaría que estaría luchando por el título. Pero prefiero no pensarlo».