La Finalissima no será en Qatar y apunta a Europa: 72 horas para elegir país anfitrión

La Finalissima entre las selecciones de España y Argentina, prevista para el próximo 27 de marzo en Qatar, ha pasado en apenas unos días de ser una cita cerrada a convertirse en un complejo problema organizativo para los actores implicados. El país catarí iba a ser la sede de la disputa del denominado Qatar Football Festival pero, tras desencadenarse el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, su celebración en territorio catarí está completamente descartada. La Finalísima apunta ahora a Europa y tienen 72 horas para elegir al país anfitrión.

Oriente Medio es un polvorín en estos momentos. Cualquier competición deportiva, por no hablar del bloqueo aéreo, está en riesgo total. Qatar ya ha suspendido momentáneamente todas sus competiciones deportivas y el Qatar Football Festival no es esquivo a todo esto a un mes de su celebración.

Arabia Saudí, Egipto, Qatar, Serbia, España y Argentina eran las seis selecciones participantes en el marco del Qatar Football Festival, con el plato fuerte de la Finalissima entre españoles y argentinos. Con una incertidumbre que puede durar semanas o meses en Oriente Medio, las federaciones organizadoras, UEFA Y CONMEBOL, están revisando contratos y buscando alternativas junto con la RFEF y la AFA, para que no se cancele ninguno de los partidos fijados, con el objetivo de garantizar la celebración del duelo entre el campeón de Europa y el campeón del mundo.

La cautela en torno a estas negociaciones es máxima, ya que existen contratos firmados con Qatar, país encargado de financiar el festival, así como pólizas de seguro vinculadas a posibles incidencias de última hora. La no disputa del Qatar Football Festival supondría un varapalo económico severo para las selecciones participantes, especialmente para España y Argentina.

El objetivo en estos momentos es encontrar una sede que acoja todos los partidos del Qatar Football Festival que, además de la Finalissima entre España y Argentina, debía acoger otros cinco partidos: Arabia Saudí-Egipto, Qatar-Serbia, Egipto-España, Serbia-Arabia Saudí y Qatar-Argentina. Estos se iban a disputar en hasta tres estadios diferentes en territorio catarí.

La realidad es que es muy complicado, en estos momentos, encontrar una sede que cumpla con la totalidad de los requisitos que requiere este Qatar Football Festival, condicionado en primer lugar por la seguridad de todas y cada una de las selecciones, así por un encaje de bolillos absoluto en materia de acuerdos económicos y derechos televisivos. A todo esto se suma el complejo calendario internacional, muy condensado, que limita las opciones de estadios y ubicaciones disponibles.

En estos momentos, tanto Estados Unidos como países europeos como Alemania, Francia y Gran Bretaña están descartados por el mismo motivo por el que se cancela en Qatar: están implicados en la guerra y conflicto abierto con Irán.

Uno de los principales condicionantes para buscar una sede alternativa es la venta de 88.800 entradas ya realizadas. Este dato obliga a priorizar estadios con gran capacidad, además de una infraestructura adecuada para un evento internacional de primer nivel. Europa es ahí una de las grandes candidatas, con España como posibilidad real, en concreto Madrid, con el Santiago Bernabéu disponible en estas fechas, cumpliendo todos los requisitos.