La UEFA muestra su preocupación por la Finalissima en Qatar

Horas después de que Qatar anunciase que quedan suspendidas todas las actividades deportivas en su territorio por los ataques que está sufriendo por parte de Irán, la UEFA ha emitido un escueto comunicado en el que muestra su preocupación por la celebración de la Finalissima que debe enfrentar el próximo 27 de marzo a España y Argentina en Lusail.

«Con respecto a la Finalisima programada para el 27 de marzo, la UEFA está monitorizando y evaluando cuidadosamente todos los desarrollos de la situación en cooperación con la CONMEBOL y el LOC (Comité Organizador Local)», dice el comunicado del organismo continental, que ha sido el primero en pronunciarse sobre este asunto.

Hay que recordar que este domingo la Asociación de Fútbol de Qatar anunció que se suspenden todas las competiciones futbolísticas «hasta nuevo aviso» debido al conflicto bélico iniciado en las últimas horas en Oriente Medio por el ataque de fuerzas estadounidenses e israelíes a Irán, lo que deja en el aire dicho encuentro.

«La Asociación de Fútbol de Qatar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy hasta nuevo aviso», informó el organismo federativo en un comunicado publicado este domingo, en el que anunció que más adelante se comunicarán las nuevas fechas para los encuentros.

Una escalada de violencia

Después del ataque con misiles coordinado entre Estados Unidos e Israel que acabó con la vida el sábado del ayatolá Alí Jamenei, se ha iniciado una escalada de violencia en Oriente Medio. Horas después, Irán cumplió su amenaza de bombardear las bases militares de Estados Unidos en Baréin, Catar, Emiratos Árabes y Kuwait.

En diciembre, la UEFA y la CONMEBOL confirmaban que las selecciones de España, actual campeona de Europa, y Argentina, campeona de la Copa América, se enfrentarían en la ‘Finalissima’ el viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail.

El espacio aéreo de los países de la región se encuentra suspendido, y muchos vuelos han tenido que cancelarse o desviarse. De esta manera, el encuentro entre los de Luis de la Fuente y los de Lionel Scaloni queda pendiente de si se recupera la calma en la zona, si se traslada a otro escenario o si se suspende de manera definitiva.

El anuncio también afectará al partido amistoso que España tenía previsto ante Egipto tres días después de la Finalissima, el 30 de marzo, también en Lusail. El Arabia Saudí-Egipto y el Qatar-Serbia del 26 de marzo, el Serbia-Arabia Saudí del 30 y el Catar-Argentina del 31 también se verán afectados.