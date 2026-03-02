La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 26 y el viernes 27 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 784 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Curro y Ángela tienen una tensa discusión por la carta, por lo que Leocadia aprovecha esa grieta en su relación para tratar de meter cizaña. Cristóbal, por su parte, aconseja a la joven que luche por sus sentimientos, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. A Vera le duele enormemente la frialdad con la que Lope ha reconocido todo lo que hizo.

Lejos de que todo quede ahí, Martina y Ángela confiesan a Julieta la historia de Catalina, mientras que Carlo continúa preguntando sobre la relación que existe entre Samuel y María Fernández. El lacayo no tarda en percibir algo extraño en la respuesta de Petra y Pía. Ciro hace ciertos desprecios a Curro y Leocadia, mientras que descarga su rabia hacia ellos con Julieta. Una actitud que a ella no le gusta en absoluto. Teresa confiesa a Petra que entre ella y Cristóbal parece que ha vuelto la más absoluta normalidad, es decir, que únicamente tienen una relación laboral. Leocadia decide destapar la gran mentira de Jacobo, y es que no tuvo reparos a la hora de inventarse que le habían ofrecido trabajo en Nueva York.

¿Qué sucede en el capítulo 785 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 2 de marzo?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a ser testigos de cómo Jacobo admite que lo de Nueva York era mentira, pero no duda en enfrentarse a Leocadia: si ella dice algo al respecto, él también tiene información sobre ella. Las cocineras agradecen a Julieta que las sacara de la tristeza.

Pía se sincera con María Fernández respecto a la preocupación que siente por el interés de Carlo en Samuel. La doncella está cada vez más convencida de que deberían contarle la verdad sobre su relación, pero el sacerdote no lo ve claro. Jacobo ve inviable ocuparse del refugio, algo que a Martina le parece muy egoísta.

Ella anuncia que va a proponer al Patronato el rescate del refugio, pero no todos reciben del mismo modo la noticia. Ciro trata de tener un pequeño acercamiento con Leocadia; sin embargo, la señora dice que Julieta miente. Curro y Ángela se reconcilian, mientras que el acercamiento entre Ángela y Cristóbal empieza a levantar sospechas en ella. Tanto es así que le hace la siguiente pregunta: «¿Es usted mi padre?». No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.