Sale a la luz el verdadero motivo por el que Ylenia Padilla no participará en ‘La cárcel de los gemelos’

Carlos y Daniel Ramos, conocidos como ZonaGemelos, parecen haber dado en la tecla en el mundo de los realities tras el éxito de La Casa de los gemelos. La viralidad de la red hizo que el programa fuese tan importante que hayan decidido tirar la casa por la ventana con La Cárcel de los Gemelos, formato en el que contaban con Ylenia Padilla, que lleva años retirada del mundo de la televisión por problemas personales. Tras abandonar el mundo de Telecinco y los realities, la de Benidorm aceptó la propuesta de los streamers, pero en pocos días las cosas han cambiado mucho. Tras anunciar que se bajaba del barco, con bonitas palabras entre la concursante y los streamers, este fin de semana el tono ha cambiado y ella ha decidido empezar con los ataques.

El casting de este nuevo formato incorpora grandes nombres como los de Aída Nízar, Labrador, Dakota Tárraga, Frank Cuesta (que tendrá que poner paz entre todos) y las incorporaciones de La Falete, Saray Carrillo (ex concursante de MasterChef) y el youtuber Tiparraco, entre otros. Aunque fue una sorpresa el regreso de Ylenia, había sido abrazado por muchos por el juego que podría dar, pero, apenas 15 días antes de comenzar el programa, ella misma regresaba a las redes sociales para anunciar la mala noticia. «Agradezco a Carlos y Daniel tanto el interés como la oportunidad; los amo y les deseo lo mejor en esta etapa a todo el equipo y resto de participantes. Espero que entendáis mi decisión y que sigáis acompañándome en esta nueva era», así anunciaba que no estaría, pero con buenas palabras para los creadores del formato.

«Mi Ylenia, con lo que la amamos… Esta vez no puede ser. «Igualmente, dadla cariño, que es una bendición de mujer», así dejaba claro Carlos Ramos que la relación seguía siendo buena, abriendo incluso la puerta a que en un futuro pudiera acudir a este o a otro formato de los gemelos.

Pero ese cariño parece haber durado apenas unas horas. El pasado fin de semana, antes de que se anunciasen nuevos nombres para el casting, Ylenia Padilla volvía a su cuenta de Instagram, pero esta vez para atacarles, por lo que parece un problema personal.

«No voy a ir al programa de YouTube porque no hemos llegado a un acuerdo en las condiciones. Cuando la gente es poco seria, pasan estas cosas. Como tantas otras veces, esas personas han vuelto a mentir. La verdad os la contaré pronto, donde yo considere. Hay que tener el culo muy limpio para tratar de ensuciar la imagen de los demás. Nos vemos prontísimo», publicaba este texto en su cuenta de Instagram en un storie que hacía saltar todas las alarmas.

Eso sí, apenas ha estado unos minutos publicado, ya que después ha decidido borrarlo y compartir un vídeo dedicado a Jesús, dejando claro que sigue siendo una persona religiosa a día de hoy. Aunque ni ella ni los gemelos han querido hablar de este asunto, todo apunta a que la de Benidorm ha tenido un arrebato de sinceridad y ha querido sacar a la luz los trapos sucios de su acuerdo para acudir a La Cárcel de los Gemelos.

Con ese texto desliza la posibilidad de que no todo haya sido tan bonito con ellos y que el problema, en realidad, haya sido de dinero y de condiciones para entrar en el concurso.