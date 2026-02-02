Frank Cuesta, concursante de un nuevo reality en España: el motivo por el que participa

Daniel y Carlos Ramos, conocidos en la red como ZonaGemelos, son los streamers creadores de La Casa de los Gemelos, el reality show que triunfó en redes sociales en diciembre de 2025, llegando a emitir las Campanadas de fin de año desde la Puerta del Sol. El programa ha sido el que ha abierto las puertas a otros realities como La Villa del Pecado (una mezcla entre Gran Hermano y La isla de las tentaciones), que no tuvo los mismos resultados, aunque contó con Kiko Matamoros como reclamo entre sus colaboradores. Ahora, los gemelos están en plena preparación de La Cárcel de los Gemelos, su nuevo programa, en el que estará Frank Cuesta como primer concursante confirmado.

Aunque Cuesta es conocido por programas de televisión como Frank de la Jungla y Wild Frank (que se ha podido ver en todo el mundo gracias a Discovery), no es nada amigo de la televisión tradicional, rechazando casi todas las propuestas que le llegan. En los últimos años, apenas ha aparecido en El Hormiguero y en Código 10, últimos espacios en los que ha decidido dar entrevistas. Es tanta su enemistad con el medio, que su último programa lo tuvo que emitir íntegramente en YouTube, dado que ninguna cadena quiso comprarlo, por eso sorprende que se haya prestado a saltar al terreno pantanoso de los realities.

Para que fuera creíble, en la noche del domingo día uno de febrero de 2026, los gemelos tuvieron al propio Frank en un directo en el que confirmaron que es el primer participante. Esta noticia llega después de dos años complicados para el que fuera entrenador de tenis (sí, era su profesión antes de dedicarse al mundo animal) al tener problemas con Yuyee, su ex mujer, y con las autoridades tailandesas (donde está su famoso santuario) y con Chi, que fuese su mano derecha durante años y filtró audios que le dejaban en muy mal lugar.

Ni los propios gemelos se lo terminaban de creer, pero Frank ha dado su palabra de participar, explicando la razón por la que ha aceptado la propuesta. «Van a pagar por la extensión del voladero y por la renovación del canal y del lago del santuario», ha contado ante las cámaras.

«La verdad es que muchos os preguntaréis qué hago aquí, cuando yo siempre he dicho no a realities, no a sponsors, no a fiestas, no a publicidad», ha comenzado diciendo. Lo cierto es que sus hijos han tenido gran parte de culpa para que haya aceptado: «Cuando me lo propusieron, dije que no, pero luego lo hablé con mi hijo y con ellos».

Habrá que esperar hasta el mes de marzo para ver La Cárcel de los Gemelos, el nuevo reality que llega después de La Casa de los Gemelos. Lo hará, de nuevo, en YouTube, y con nuevos confirmados que tendrán que participar en parejas, igual que GH DÚO, que ahora mismo está en emisión en Telecinco.

Los últimos problemas de Fran Cuesta en Tailandia

Esta nueva noticia llega apenas una semana después de saber que el Santuario Libertad sufrió dos conatos de incendio, que fueron intencionados, tal y como denunció el youtuber. Según explicó, alguien saltó las vallas y prendió fuego entre la vegetación, aunque por suerte Cuesta y su equipo se dieron cuenta de lo sucedido y pudieron sofocarlo antes de que fuese un verdadero problema.