¿Quién ha sido el ganador de ‘La Casa de los Gemelos 2’?

Tras un mes de emisiones, en el que no han faltado las peleas, el alcohol y las polémicas, La Casa de los Gemelos 2 ha llegado a su final. Aunque el último día de encierro fue el martes, 30 de diciembre de 2025; el ganador de esta edición no se ha conocido hasta la noche de Nochevieja, en plena Puerta del Sol. De forma inesperada, los habitantes de la casa se han trasladado hasta el centro de Madrid, momento en el que se ha desvelado el nombre de la persona que se lleva el maletín con los 100.000 euros de premio.

Tras una primera edición, que se tuvo que cancelar tras apenas nueve horas de emisión, los gemelos Carlos y Daniel Ramos comenzaron a trabajar en una segunda edición con más medios y seguridad. En una casa al más puro estilo Gran Hermano, nombres como Aramís Fuster, Triana Marrash, La Falete o Labrador eran los anunciados para entrar. Además, contaban con Kiko Hernández como presentador de las galas de expulsión y con Coto Matamoros como colaborador estrella, aunque el enfrentamiento entre ambos sólo se pudo ver un día. Tampoco duró mucho la aparición de Víctor Sandoval, que apenas apareció unos minutos por la casa.

Pese a que el programa se ha saltado todas las normas más básicas de cualquiera programa de televisión, ya que en espacios como Gran Hermano o Supervivientes no se consienten las agresiones, YouTube no ha cancelado la emisión.

Haciendo competencia a las Campanadas de Cristina Pedroche y de Chenoa, los gemelos y toda su tropa han pasado la resaca de su último día en la casa en plena Puerta del Sol.

En un apretado final, Triana Marrash se ha convertido en la ganadora de La Casa de los Gemelos 2 con un 38,1 % de los votos que han llegado a la web. En segundo lugar, ha quedado La Falete, la otra gran favorita, que ha conseguido un 34,9 % de los votos. Zaira, la tercera clasificada, ha quedado muy lejos, logrando apenas un 9 % de los votos de los espectadores.

La catalana, que fue una de las protagonistas de la primera edición, no ha defraudado en esta segunda, ya que ha protagonizado escenas de sexo en el baño, peleas, borracheras e insultos de todo tipo.

Pese a todo, el final ha sido de lo más emocionante y no ha podido evitar emocionarse al saber que se lleva el maletín del premio. «Gracias a todo el mundo que me apoya, a todo mi ejército», gritaba tirada en el suelo de uno de los balcones y en pijama, un look muy diferente a los de Chenoa y Cristina Pedroche.