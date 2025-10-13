¿Qué es ‘La casa de los gemelos’? Así es el polémico reality cancelado por violencia

La casa de los gemelos se ha convertido en uno de los contenidos de la red que más éxito ha tenido de los últimos años. Una revolución, sí, pero que ha tenido que ser cancelada después de apenas unas horas de su comienzo por culpa del comportamiento violento y completamente descontrolado que se ha visto en la casa. Tanto es así, que YouTube han decidido cortar su emisión sin previo aviso debido a la violencia que estaban viendo los espectadores, aunque la respuesta de la gente ha sido enorme, ya que han llegado a reunir a más de un millón de usuarios que no perdían vista de lo que pasaba e incluso han celebrado que, por fin, se emitiese un reality como los de antes.

Zona Gemelos son dos hermanos (Carlos y Daniel) que han conseguido hacerse con cientos de miles de seguidores en las redes sociales gracias a sus directos. En ellos mezclan los juegos de azar con entrevistas a personajes de lo más variopinto, recordando en muchos casos a los frikis que pasaban cada noche por el plató de Crónicas Marcianas y que han vuelto a la actualidad gracias a la serie Superstar, de Netflix.

Una vuelta de tuerca a estas entrevistas ha sido comenzar su primer reality con muchos de estos personajes salidos de las redes sociales, por lo que se podría decir que es una mezcla entre Gran Hermano y el mítico Hotel Glam, aquel programa que reunió a Dinio, Pocholo Martínez-Bordiú, Yurena (en ese momento conocida como Tamara), Juan Miguel o Aramís Fuster, por nombrar a algunos.

En este caso, La casa de los gemelos ha decidido reunir a personas como Triana Marrash, que se hizo conocida hace meses por su paso por el plató de Tardear, donde presumió de vivir en Dubái gracias a que un Jeque la había adoptado en su harén de mujeres. Después, durante el verano, sus amigos denunciaron una supuesta desaparición, aunque en realidad todo fue un engaño para hacer ruido y generar más seguimiento en la red.

No había pasado ni media hora desde el comienzo del encierro cuando comenzó la primera pelea. Triana comenzó a discutir con ‘La Falete’ (que es como se la conoce en la red por su parecido con el cantante), acusándola de ser «una falsa» y estar «sobreactuada» nada más arrancar.

Lo que comenzó con unos gritos, terminó con las dos lanzándose todo lo que tenían a mano en la cocina y empujándose, mientras el resto de compañeros trataba de poner paz. Finalmente, miembros del equipo del programa tuvieron que acudir para frenar a las dos.

Desde ese mismo momento, que ocurrió en la cena, las discusiones no pararon, aunque también hubo tiempo para más situaciones surrealistas. Como se puede ver en algunos clips que circulan por redes como X (antes Twitter), hubo tiempo para un edredoning (o al menos un intento) en el que tres personas intentaron tener sexo, además para que la propia Marrash enseñase los pechos ante las cámaras ante la mirada atenta de uno de sus compañeros de habitación.

‘La casa de los gemelos’, cancelada por unas horas

En mitad de la madrugada, después de ver decenas de peleas y de momentos que no podrían emitirse en televisión, los organizadores han decidido acabar con el directo. «Esto es un caos, es la casa de los horrores. Está la casa destrozada. Hay comentarios muy fuertes que no se pueden permitir sobre la guerra de Ucrania. Se ha ido todo de madre y vamos a cortar la emisión aquí. Más adelante, anunciaremos una segunda edición con unas normas de convivencia básicas y unas horas para dormir. Esto se ha descontrolado y van a ser todo el rato peleas hasta que pase algo grave», decían a los pocos que les prestaban atención.

Se espera que en las próximas horas puedan retomar la convivencia, aunque deberán hacerlo con nuevas reglas y marcando los límites necesarios antes de volver a ‘la vida en directo’, tal y como dirían en Gran Hermano.