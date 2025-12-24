Carlos Sobera alucina con un comensal de ‘First Dates’: «Necesito un cerdo así en casa»

First Dates sigue dando grandes momentos a los espectadores de Cuatro, que esta Navidad seguirán disfrutando con los especiales del programa de citas presentado por Carlos Sobera. Hasta el restaurante llegaron Frandasi, un adiestrador argentino de 51 años, que llegó acompañado de un peluche de cerdo, un curioso regalo que llevó desde Málaga; y Belén, una masajista con una vida de lo más interesante.

«No he podido traer a mi Lady, mi cerdita, así que he traído esto», decía nada más entrar por la puerta del local ante la mirada atónita del presentador. «Educo todo tipo de animales. Se puede adiestrar a un cerdo. Le puedo enseñar a abrir cajones, guardar… Lady sabe hacer de todo, hasta tocar la guitarra», explicaba con más detalles sobre su trabajo. «Necesito un cerdo así en casa, ¿me lo puedes conseguir?», era lo único que le salía decir a Sobera.

Después pasó a contar su movida vida sentimental, que también era muy curiosa. «He vivido con varias mujeres en la misma casa. Fue algo puntual. En esos momentos me sentía muy hombre y feliz», un momento que ya ha dejado atrás y ahora prefiere buscar el amor con una sola persona y sentar la cabeza.

Desde Málaga llegaba también Belén, una mujer de 47 años que trabaja como masajista y esteticista. Al conocer a su cita, el argentino no ha quedado muy conforme con la primera impresión, mientras que ella se ha sorprendido de lo «curioso» de aparecer con un cerdo de peluche.

La intensa vida de los dos comensales de ‘First Dates’

Belén también tenía mucho que contar: «Yo me llevo muy bien con mi expareja. Me casé con una chica y fue ella la que me apuntó», dejando claro que tiene la «mente abierta». Frandasi también ha confesado varias cosas: «Tengo tres hijos. Una es argentina, otro estadounidense y otro español».

En un momento dado salió a la luz el mundo de las relaciones abiertas, dejando claro el argentino que no es algo que le encante, aunque con matices que no gustaron a su cita: «Soy muy celoso. Yo sí puedo, pero ella no», decía. Belén, en cambio, no estaba dispuesta a pasar por ahí, por eso le reprochó que «eso son inseguridades».

Este punto ha sido clave para que la malagueña haya decidido no tener una segunda cita con el argentino, por lo que cada uno ha salido por su lado de First Dates.