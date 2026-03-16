La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado la Instrucción PROT 2026/04, que actualiza la regulación sobre autocaravanas y vehículos vivienda en España. Esta nueva norma sustituye a la instrucción de 2023 y adapta la normativa a los cambios legales, criterios del Ministerio de Industria y Turismo y sentencias del Tribunal Supremo. Confirmado por la DGT: la nueva señal de tráfico que no todos conocen en España.

El sector del caravaning ha experimentado un crecimiento significativo en la última década. Desde 2015, el número de autocaravanas en España ha pasado de 48.000 a casi 137.000 unidades, impulsado por la pandemia y la búsqueda de viajes autónomos, seguros y flexibles. Este aumento ha consolidado a las autocaravanas como un actor clave en el turismo y la movilidad nacional.

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Novedades en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)

La Instrucción PROT 2026/04 establece nuevos plazos para la ITV según el tipo y antigüedad del vehículo:

Autocaravanas

Hasta 4 años: exentas de ITV

Entre 4 y 10 años: cada 2 años

Más de 10 años: anual

Furgones vivienda o camperizados

Hasta 10 años: anual

Más de 10 años: semestral

Estas diferencias permiten que la inspección se adapte a las características de cada vehículo y a su uso real.

Estacionamiento y normativa local

La instrucción aclara que las autocaravanas pueden parar y estacionar en las mismas condiciones que otros vehículos, siempre respetando la señalización y ordenanzas municipales. Esto responde a la interpretación del Tribunal Supremo, que regula la confluencia entre normativa estatal y ordenanzas locales.

Nueva señal S‑128: Punto de vaciado de autocaravanas

Una de las novedades más relevantes es la señal S‑128, que indica la ubicación de un punto de vaciado de aguas residuales para autocaravanas y furgonetas camperizadas. Esta señal facilita a los conductores la localización de infraestructuras esenciales y contribuye a la seguridad y comodidad durante los viajes de larga duración.

Objetivos de la Instrucción PROT 2026/04

La actualización busca:

Adaptar la normativa a las nuevas leyes y criterios técnicos.

Facilitar la inspección técnica de vehículos según su tipología.

Garantizar el cumplimiento de ordenanzas municipales sin conflictos legales.

Mejorar la señalización y servicios disponibles para los usuarios de autocaravanas.

Esta instrucción consolida la regulación de un parque vehicular en crecimiento y responde a la realidad del turismo sobre ruedas en España.