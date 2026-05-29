Candela Anglés presentará su candidatura a NNGG el miércoles tras sumar avales de más de 7 autonomías

La castellonense Candela Anglés presentará el próximo miércoles su candidatura para presidir a nivel estatal Nuevas Generaciones (NNGG), la organización juvenil del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Candela Anglés presentará su candidatura tras reunir más de 140 avales de más de siete autonomías y superar, además, los 250 necesarios para optar a la presidencia, según ha revelado ella misma a OKDIARIO este viernes.

De hecho, Anglés continúa recogiendo avales de todas las autonomías a medida que pasan las horas y lo seguirá haciendo hasta la misma mañana del miércoles. Ese día, tiene previsto desplazarse a Madrid para depositar en la sede del PP de la calle Génova tanto las credenciales que la acreditarán como candidata como los avales que sustentan su candidatura.

La única mujer entre los tres jóvenes que se han postulado para presidir Nuevas Generaciones tiene una concepción muy clara de su proyecto para la organización juvenil del Partido Popular. Así, según ha manifestado a OKDIARIO, su principal objetivo es «aglutinar a todos los jóvenes de derechas de España en torno al PP para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa», tal como ella ha revelado también a OKDIARIO. Pero, además, quiere que Nuevas Generaciones sea «una organización amplia, de gente preparada, que dé la batalla cultural y con presencia en las universidades».

En la actualidad, Candela Anglés es diputada del PP en las Cortes Valencianas, donde está al frente del área de Vivienda en el Grupo Popular, responsabilidad que le trasladó el diputado alcoyano Fernando Pastor cuando fue designado por Juanfran Pérez Llorca para sucederle en la portavocía del citado grupo parlamentario.

A nivel local, Candela Anglés es portavoz de los populares en el Ayuntamiento del pequeño municipio de Cálig (2.100 habitantes), en Castellón, secretaria ejecutiva del PP en la provincia de Castellón y presidenta de la Junta Local del partido, también en Cálig. Por tanto, es la única de los tres aspirantes curtida desde los 19 años en la política más próxima a los ciudadanos, la municipal, y en un pequeño ayuntamiento, la mejor escuela para cualquier persona con vocación política.

La política castellonense habla cinco idiomas. En concreto, castellano, valenciano, inglés, italiano y chino. Es licenciada en el doble grado de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad Rey Juan Carlos, tiene dos másters y varios cursos y, durante su etapa académica, trabajó como docente de inglés en el Thompson English Centre.

En el ámbito político, su nombre saltó a la palestra hace algunos meses. Ella era la persona elegida para liderar una candidatura fuerte de unidad en caso de que se hubieran producido las elecciones para presidir Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana. Comicios que finalmente se postergaron, junto con la valenciana Andrea Gigante y la ilicitana Lucía Peral, ambas también diputadas autonómicas.