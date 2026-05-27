Diputados valencianos apoyan a Candela Anglés para NNGG: la diputada que sonrojó a Sánchez en vivienda

Diputados del PP valenciano han respaldado a su compañera en las Cortes Valencianas, la castellonense Candela Anglés, en su propio perfil de Instagram para presidir Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular. Los apoyos se han producido después de que ella misma haya hecho pública su decisión de presentarse para liderar la organización juvenil del PP de Alberto Núñez Feijóo.

Además, Candela Anglés es también conocida por ser la diputada que puso en evidencia el incumplimiento de los anuncios del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en materia de vivienda, contando el número de esas viviendas que Sánchez había anunciado sin construir ninguna. Sumaban 613.000. Así, Candela Anglés manifestó desde la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas: «613.000 viviendas prometidas, la realidad: cero».

Candela Anglés tiene 26 años, es presidenta del PP y portavoz en la oposición del grupo municipal en la localidad de Cálig, un pequeño municipio de casi 2.500 habitantes, ubicado en la comarca del Bajo Maestrazgo, en Castellón. Ya había sido concejala del PP en la legislatura anterior, la de 2019 a 2023, en ese mismo ayuntamiento.

Es, también, la responsable de los populares de la Comisión de Obras Públicas, Vivienda, Infraestructuras y Transportes en las Cortes Valencianas. Y forma parte de la comisión de la Cámara que investiga la promoción de viviendas de protección pública de la urbanización Les Naus, en Alicante.

Para hacerse una idea de la relevancia que ha tomado Candela Anglés en el Grupo Popular en las Cortes Valencianas, baste decir que el nuevo portavoz del PP en la Cámara, Fernando Pastor, le asignó a Candela Anglés el área de vivienda, que él dirigía, cuando tuvo que relevar a Pérez Llorca. Eran los días de la elección de este último como presidente de la Generalitat.

Candela Anglés llegó a las Cortes Valencianas en los comicios de 2023. Al igual que otras dos diputadas del PP valenciano procedentes de Nuevas Generaciones. En concreto, Andrea Gigante (Valencia) y Lucía Peral (Elche). Tanto las dos mencionadas como Candela Anglés proceden de Nuevas Generaciones. Entrado 2024, estuvieron muy cerca de asumir el mando de la organización juvenil del PP en la Comunidad Valenciana. Si bien, finalmente, la elección se pospuso. Quien hubiera ostentado la presidencia es Candela Anglés.

Los compañeros de bancada de Candela Anglés en las Cortes Valencianas se han deshecho en elogios hacia la diputada tras decidir esta última presentarse a presidir NNGG. En concreto, el alicantino José Juan Zaplana la ha animado con un «adelante, serás una gran presidenta» en el perfil de ella de Instagram. En ese mismo perfil, la también diputada valenciana Verónica Marcos ha destacado que «quienes te conocemos sabemos de tu esfuerzo, tu honestidad y tus valores».

La ilicitana Lucía Peral, también de NNGG, la ha apoyado: «A por todas, compi», mientras la alcireña Elena Bastidas, la diputada que ha conseguido que Bruselas mantenga abierto el denominado caso Oltra, ha destacado en referencia a Candela Anglés: «Contigo». El jijonenco Javier Gutiérrez también ha mostrado su respaldo. Al igual que la alcaldesa de Puzol, Paz Carceller: «La mejor. A por todas, Candela».