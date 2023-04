Las listas del PP a las Cortes Valencianas: alcaldes, referentes provinciales, ex de Cs y cantera

Alcaldes, referentes provinciales, ex de Ciudadanos (Cs) y una nueva generación de jóvenes que piden paso conforman la base de las listas con que el PP valenciano de Carlos Mazón afrontará los comicios del próximo 28 de mayo, en los que aspira a recuperar la presidencia de la Generalitat Valenciana, que el socialista Ximo Puig ostenta hace ocho años. Las encuestas comienzan a darle la razón.

Las elecciones del próximo 28 de mayo serán las más reñidas de la historia en la Comunidad Valenciana. Si bien, ningún sondeo cuestiona que el PP obtendrá la victoria tras una remontada bajo la dirección de su presidente y candidato a la Generalitat, el alicantino Carlos Mazón.

Mazón, Catalá y Aberto Fabra

El Partido Popular ultima la confección de sus listas electorales, en las que Mazón se presentará por Alicante, como publicó OKDIARIO. Es la primera vez en la historia de unos comicios autonómicos en este territorio que un candidato a la Generalitat del PP decide no concurrir por la circunscripción de Valencia y hacerlo por Alicante. Pero es allí donde se ha desarrollado su gestión institucional desde la Diputación.

Su rival, el socialista Ximo Puig, como adelantó OKDIARIO, ha abandonado por vez primera en ocho años Castellón para concurrir al frente de la lista de Valencia. Pero su antagonista por parte de los populares en estas elecciones no será en esa circunscripción Mazón, sino la también candidata a la Alcaldía de la capital de la Comunidad, María José Catalá.

En Castellón, el PP presentará al ex presidente de la Generalitat Alberto Fabra como cabeza de cartel. Las encuestas llevaban un tiempo apuntando a un triunfo sobre Ximo Puig en esta circunscripción y el socialista no se ha querido arriesgar. Aunque los augurios demoscópicos no son mejores para él en Valencia.

Alicante

En la circunscripción de Alicante, Mazón concurre con una lista de la que forman parte la diputada provincial María Gómez, alcaldesa de Almoradí y referente del PP en la comarca de la Vega Baja. Esta comarca es la que más está sufriendo la política de recortes socialistas en el trasvase Tajo-Segura y es en su inmensa mayoría castellano parlante.

Concurre también como número 3 con Juan Francisco Pérez Llorca, uno de los hombres fuertes de Mazón y alcalde del municipio de Finestrat, en la comarca de la Marina Baja, la misma que Benidorm.

Otro de los que concurrirán en esa lista es Eduardo Dolón, diputado de Presidencia de la Diputación de Alicante y alcalde de Torrevieja, una de las dos grandes ciudades de la Vega Baja junto a Orihuela, donde el PSOE gobierna con Ciudadanos tras una moción de censura. Dolón arrasó en Torrevieja hace cuatro años y es un referente en toda la comarca.

Además, a esa lista se incorpora, en calidad de independiente, Julia Parra, que procede de Ciudadanos. Parra ha sido toda la legislatura vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, donde ha hecho una enorme labor en el área de Cultura en coordinación con Mazón.

Ha dejado Ciudadanos hace algunas semanas. Y lo ha hecho diciendo que no reconoce al partido. El detonante fue una visita de la síndica naranja a su despacho Mamen Peris después de que el otro diputado provincial de Cs Javier Gutiérrez decidiera también marcharse.

A la lista de Alicante se incorpora también Lucía Peral, una ilicitana de 23 años que el pasado 6 de abril fue nombrada nueva vicesecretaria de Comunicación del PP Provincia de Alicante, que es graduada en Derecho y Administración de Empresa y que pese a su juventud ya es la portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Isidro, en Alicante.

Valencia

En Valencia, la lista de los populares la lidera María José Catalá, candidata a la Alcaldía de Valencia a la que las encuestas pronostican una importante victoria tras ocho años de gobierno de Joan Ribó. Su número dos en la lista autonómica será Vicente Mompó, presidente del los populares en la provincia, que cierra una complicada legislatura en la que ha liderado la oposición en la Diputación de Valencia, que preside el socialista Toni Gaspar.

En Valencia, pero en este caso en su candidatura local, el PP ha incluido al vicesecretario de Estudios y Programas del PP nacional Esteban González Pons, otro golpe de efecto y un claro signo de la importancia que los populares conceden a esta Comunidad.

En esa lista de Valencia y, como en el caso de Julia Parra en Alicante, en puestos de salida estará Ruth Merino, que es ex síndica de Ciudadanos en las Cortes Valencianas. Merino, como Parra, se marchó de Ciudadanos alertando de pactos, en su caso, con Compromís.

Posteriormente, Mazón la integró en calidad de independiente en el equipo económico del PP valenciano, que ha trabajado en la conocida como revolución fiscal de Mazón. Se integra en esa lista, como Parra en la de Alicante, en calidad de independiente.

Castellón

En Castellón, el número uno es el ex presidente de la Generalitat Alberto Fabra. Su presencia demuestra hasta qué punto el proyecto unitario de Mazón ha aglutinado al partido en la Comunidad Valenciana. Su número 2 será la presidenta provincial Marta Barrachina. Y el 3, el director de la campaña autonómica del PP valenciano Miguel Barrachina.