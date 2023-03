La vicepresidenta de la Diputación de Alicante Julia Parra ha decidido darse de baja en Ciudadanos, un partido «al que ya no reconozco», según ha manifestado en un comunicado en el que dice, además: «Me avergüenzo de hasta dónde ha degenerado este partido y sus dirigentes». La salida de Julia Parra pone fin a la crisis de Ciudadanos en la institución provincial, porque ya ni ella ni el otro diputado, Javier Gutiérrez, pertenecen a esa formación. La vicepresidenta, que este jueves se reunió con la síndica en las Cortes Valencianas Mamen Peris y con el coordinador nacional Carlos Pérez-Nieva, ha sido además, contundente con ambos a los que ha calificado de «recaderos de Ximo Puig».

La salida de Julia Parra es la tercera de un diputado provincial de Ciudadanos en cuatro días tras las del citado Javier Gutiérrez y Juan Córdoba. Este último, en la Diputación de Valencia. Todos se han marchado denunciando la deriva de la formación naranja y una sumisión a los partidos de izquierda que conforman el Gobierno de Ximo Puig, lo que, además, deja en una posición muy incómoda a Mamen Peris. Que si bien este miércoles fue confirmada ante los medios por Pérez-Nieva en Alicante está viendo a la vez como la desbandada crece cada día.

El punto de inflexión de la salida de Julia Parra de Ciudadanos se ha producido a mediodía de este miércoles, cuando recibió la visita en su despacho de la Diputación de Alicante de Peris y Pérez-Nieva.

Y fue en ese encuentro cuando según Julia Parra: «Constaté que no tenía ante mí a dos interlocutores de Ciudadanos sino a dos emisarios de Ximo Puig, Compromís y Podemos, la izquierda radical, con quienes se han aliado a la desesperada para, a toda prisa, intentar romper instituciones ejemplares como la Diputación de Alicante, donde se ha gobernado bien y se ha primado ayudar a la ciudadanía por encima de cualquier otra consideración política».

«Recaderos de Ximo Puig»

Dice además que: «Los recaderos de Ximo Puig sólo vinieron a amenazarme y a darme un ultimátum. No vinieron a dialogar ni a escuchar. No vinieron a hablar de los intereses de los ciudadanos y de los ayuntamientos de esta provincia». Y agrega que_ «Por más que yo intentaba hablarles de la realidad y de los que necesitan los ciudadanos de a pie los municipios, no quisieron escuchar. Sólo les importaba desactivar a esta institución con un interés puramente electoralista».

Agrega que el «ultimátum» se lo están haciendo a «los ciudadanos» de esta provincia. «Me avergüenzo profundamente de hasta dónde ha degenerado este partido y sus dirigentes. Se han convertido en marionetas de Ximo Puig con la esperanza de tener alguna posibilidad de seguir en la escena política». Y concluye que por todo ello: «He tomado la decisión de darme de baja en un partido a la deriva al que ya no reconozco».