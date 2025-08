El supermercado que va a reventar a Lidl y Carrefour: he probado sus platos preparados por menos de 3 euros y son una locura

Cuando se trata de ir al supermercado, a veces me sorprendo descubriendo productos que pienso que están llenos de conservantes, pero que en realidad son platos preparados sanos, ricos y además con precios que nadie se podría creer y no, no los encuentro ni en Lidl ni en Carrefour, sino en La Sirena, tienda que lleva muchos años sorprendiendo con la calidad de sus productos congelados pero también con esta gama de platos que son una locura.

Estamos acostumbrados a pensar que comer bien y barato es una combinación imposible. O tiras de tuppers caseros, o acabas picando cualquier cosa ultraprocesada que no convence ni al paladar ni al estómago. Pero La Sirena ha dado en el clavo. Sus platos de la gama Listísimos no sólo están bien de precio, sino que sorprenden por su sabor, su presentación y, sobre todo, por ese punto justo entre comodidad y calidad que tan difícil es de encontrar. Y sí, me he atrevido a probar varios para contarlo con conocimiento de causa. Hay más de 180, por lo que al margen de los que he probado y te recomiendo, será bueno que tú mismo pases por una tienda de La Sirena y te decidas a hacerte con aquellos que te parezcan más apetecibles. De hecho, te costará decidirte porque son muchos y todos tienen muy buena pinta.

El supermercado con los mejores platos preparados

Empecemos por lo básico: precio y cantidad. Las bandejas individuales de los platos Listísimos de La Sirena rondan entre los 2,49 € y los 2,99 €, y traen entre 250 y 350 gramos, dependiendo del plato. Es decir, raciones generosas, ideales para un almuerzo rápido, una cena sin complicaciones o incluso para llevar al trabajo.

Uno de los primeros que probé fue el pollo al ajillo, y ojo con este plato. Jugoso, bien condimentado, sin exceso de grasa y con ese punto casero que se agradece. Luego me lancé con las albóndigas con tomate, que vienen acompañadas de una salsa espesa y sabrosa que, sinceramente, no tiene nada que envidiar a la de una receta tradicional. ¿Lo mejor? No necesitas añadirle nada.

Otro que merece una mención especial es el risotto con setas. Sí, un risotto congelado. Y aunque puedas pensar que un arroz cremoso no aguanta bien la congelación, te diré que este plato me sorprendió. Aromático, con textura, sin apelmazarse. No es el típico arroz seco ni pastoso que te encuentras en muchos platos precocinados. Aquí se nota el trabajo bien hecho.

Sabores del mundo sin salir de casa

La variedad es otro punto fuerte. En lugar de limitarse a recetas básicas o tradicionales, La Sirena ha apostado por incluir propuestas internacionales que amplían mucho el abanico de posibilidades. ¿Te apetece algo con un toque asiático? Tienen gyozas de pollo y black fungus, perfectas para hacer en sartén o al vapor, o el arroz cinco delicias con gambas, que ya viene sazonado y listo para calentar.

¿Prefieres algo más italiano? No te faltarán opciones: spaghetti a la boloñesa, mac and cheese con bacon, capelletti con salsa cuatro quesos o incluso gnocchi a la sorrentina, con su salsa de tomate y queso gratinado.

Y para los amantes del mar, hay verdaderas joyas: desde la merluza con salsa verde hasta el linguine frutti di mare, pasando por la paella marinera o la merluza con salsa de gambas y arroz. Todo por menos de tres euros y en bandejas que sólo tienes que meter al microondas unos minutos.

Los mejores platos preparados que puedes comprar

Lo interesante de esta propuesta no es sólo el precio, sino el concepto. La Sirena ha entendido que no todos tenemos tiempo (ni ganas) de cocinar todos los días, pero que eso no significa renunciar a comer bien. Así, han creado una línea de platos que sí, están congelados, pero que tienen un perfil mucho más equilibrado que la mayoría de productos rápidos que encuentras en supermercados convencionales.

Además, muchas de las opciones que ofrecen son aptas para dietas variadas: desde los clásicos platos de cuchara como las lentejas a la riojana o los garbanzos con espinacas, hasta preparaciones sin carne, sin gluten o con un perfil calórico más bajo. Una comida que puedes tener lista en cinco minutos y que no te deja esa sensación de haber comido cualquier cosa.

Y ojo, que no hablamos solo de platos salados. También hay opciones para acompañar o complementar, como el arroz blanco micro, que viene en bolsitas individuales, perfecto para combinar con cualquier otra preparación o tener como fondo de despensa.

La Sirena, uno de los mejores supermercados

Puede que La Sirena no sea tan mencionada como Lidl o Carrefour, pero lo cierto es que su historia demuestra que saben lo que hacen. Fundada en 1983 por dos amigos con experiencia en el mundo de los congelados, Ramona Solé y Josep Mª Cernuda, apostaron por un modelo innovador en su época: el autoservicio de productos congelados. Lo hicieron desde Terrassa (Barcelona), cuando el sector aún no apostaba por ese formato. Y acertaron.

Desde entonces, la empresa no ha dejado de crecer. Primero expandiéndose por Cataluña, luego por Madrid, Castilla y León, Aragón… y ahora, con más de 250 establecimientos y más de 1.100 personas en su equipo, se ha convertido en líder en la categoría de congelados. Su secreto: tiendas cómodas, productos variados, destacando estos platos preparados que son una auténtica locura.