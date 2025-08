Bombazo en la zoología: vuelve a su hábitat natural un ave que se creía extinta desde 1978

Los descubrimientos en la naturaleza nunca dejan de sorprender. Entre insectos, plantas y aves, lo cierto es que el ser humano apenas alcanza a conocer una fracción de lo que realmente habita en el planeta. Y cuando la vida se esconde bien, la ciencia puede pasarse décadas dando por perdidas especies que, en realidad, siguen ahí.

Eso ha quedado claro con el hallazgo reciente en Nueva Zelanda de un pájaro que se creía extinto desde hace casi medio siglo. No se había vuelto a ver desde 1978. Es pequeño, escurridizo y habita zonas casi inaccesibles. Por eso su reaparición ha sido una sorpresa que nadie esperaba.

Encuentran un ave que se daba por perdida desde 1978

Todo empezó con una llamada. Un cazador que patrullaba una zona remota de la costa oeste neozelandesa oyó el canto de un ave que no logró reconocer. Sospechó que era algo fuera de lo común. La noticia llegó hasta el Departamento de Conservación (DOC), que no tardó en enviar un equipo al terreno.

Así fue como Iain Graham, ranger de biodiversidad, y su perra Brew, especializada en localizar kiwis, llegaron al Adams Wilderness Area, una región montañosa y difícil de explorar.

Durante varios días, Graham escuchó llamadas nocturnas que no encajaban con ninguna otra especie conocida. Brew detectó rastros, encontró madrigueras vacías y, aunque estuvieron a punto de rendirse, en su última noche antes de ser evacuados, todo cambió.

A menos de diez metros de distancia, Graham identificó una hembra. Corrió entre la maleza, la localizó con su linterna y logró sujetarla por las patas. Recogió plumas, tomó medidas y la dejó en libertad. Semanas después, las pruebas genéticas confirmaron que era una kiwi pukupuku, también conocido como kiwi pequeño moteado. Una especie que no se había visto en tierra firme desde 1978.

No pasó mucho tiempo hasta que Graham y Brew regresaron al mismo lugar y capturaron un macho. Ahora se analizan sus muestras genéticas para confirmar si también pertenece a la misma especie. La comunidad local, especialmente el grupo indígena Kāti Māhaki ki Makaawhio, ha celebrado el hallazgo.

Cómo es este pájaro diminuto

El kiwi pukupuku (Apteryx owenii) es la especie más pequeña de los kiwis. También es la más vulnerable. Tiene el tamaño de un pollo, pesa menos de dos kilos, y su plumaje marrón grisáceo se mezcla fácilmente con el entorno.

Es nocturno, territorial, no vuela y sus llamadas son distintas entre machos y hembras. Como tantos animales de Nueva Zelanda, ha sufrido la presión de los depredadores introducidos, lo que redujo su presencia al mínimo.

Hasta ahora, se pensaba que todos los ejemplares vivos descendían de cinco aves trasladadas a la isla Kāpiti en 1912. Desde entonces, se han mantenido aisladas en pequeñas islas o santuarios cerrados sin amenazas.

Por qué nadie había visto a esta ave en casi 50 años

Estas aves no se dejan ver fácilmente. Son discretas, silenciosas y, además, muy poco estudiadas. La ausencia de pruebas no significa que no existan. La historia de Nueva Zelanda está llena de ejemplos similares: aves como el kākāpō o el moho risueño desaparecieron durante décadas antes de volver a aparecer. Incluso hay informes recientes sobre especies oficialmente extintas que todavía generan dudas.

El hallazgo de este pájaro reabre una pregunta: ¿cuántas especies más están ahí fuera sin que lo sepamos?