Cambio confirmado en las pensiones: ya ha empezado y afecta a lo que vas a cobrar

Agosto es un mes que todos al completo, asociamos con el descanso, tomar el sol y las vacaciones. Pero este año, para muchos, ha empezado con una noticia que poco tiene que ver con la tranquilidad. Desde el 1 de agosto de 2025, ha entrado en vigor un cambio en las pensiones que no es precisamente menor. De hecho, puede modificar (y bastante) lo que miles de personas esperaban cobrar cuando se jubilen.

El cambio afecta a las pensiones contributivas, y lo hace con efecto inmediato. ¿Qué implica esto? Pues que a partir de ahora, no valen todos los años que hayas cotizado si no lo hiciste en regla. Sólo contarán aquellos en los que se pagaron las cuotas a tiempo y sin errores. Así que si en algún momento hubo un retraso, por pequeño que fuera, eso ya puede pasarte factura. Y no hablamos de detalles: podrías perder hasta cientos de euros cada mes. Por este motivo, muchos ya están preocupados, especialmente en el caso de los autónomos y quienes han tenido carreras laborales algo irregulares y se plantean si sigue valiendo todo lo que se haya cotizado, o si pueden recortar la pensión por algo de hace años hasta el punto de perder dinero, o mucho peor, que la pensión quede congelada.

Cambio confirmado en las pensiones este mes de agosto

La clave para entender el porqué del cambio en las pensiones, lo tenemos en una modificación del artículo 144 de la Ley General de la Seguridad Social. Lo que dice, en resumen, es que sólo se reconocerán los años bien cotizados, es decir, aquellos donde se pagó dentro del plazo y sin fallos. De este modo no pueden haber retrasos ni pagos erróneos o hechos a medias.

Esto, que suena técnico, tiene un efecto muy real. Hasta ahora, si cotizaste durante 35 años, contaban todos, incluso si en uno o dos años hubo algún problema. A partir de ahora, esos años con fallos ya no suman, y eso cambia por completo el cálculo de lo que te corresponde cobrar.

Así es como te puede afectar

Para entender cómo puede afectar esta medida, basta con mirar un ejemplo claro. Imagina una autónoma que ha cotizado durante 36 años, pero en tres de ellos pagó las cuotas tarde. Hasta el 31 de julio de 2025, se le hubieran reconocido los 36 años sin problema. Sin embargo, a partir del 1 de agosto, solo se le computarán 33 años, porque los dos con retrasos ya no cuentan.

¿El resultado? Su pensión mensual, que podía rondar los 1.200 euros, pasará a ser de aproximadamente 990 euros. Un recorte de más de 200 euros cada mes que puede suponer un serio quebradero de cabeza, sobre todo si esa cantidad se trata del pilar principal de sus ingresos ya que no deja de ser en el momento en el que se cobra la pensión.

Cómo puedes comprobar si esto te afecta

En el caso de que tengas dudas sobre cómo puede afectarte este cambio, lo primero es que pidas el informe de vida laboral, un documento que recoge tu historial de cotizaciones. Pero no sólo mires los años cotizados, tienes que revisar si las bases están correctamente registradas y si los pagos se hicieron dentro del plazo legal.

En el caso de que veas algo que no cuadra, por ejemplo, un año sin computar cuando sí trabajaste, o una base de cotización que no es la que tendría que aparecer, puedes solicitar la corrección a la Seguridad Social. Pero conviene actuar con rapidez, ya que estos procesos suelen requerir tiempo y documentación. Cuanto antes lo revises, más margen tendrás para reclamar y asegurar que tu pensión no se ve afectada innecesariamente.

En algunos casos, especialmente entre autónomos, se pueden subsanar ciertos errores mediante recursos administrativos, justificando pagos realizados y demostrando que los retrasos no fueron intencionados. Pero no todos los casos se resuelven favorablemente, por lo que es fundamental revisar ya tu historial y, si hace falta, pedir ayuda profesional para resolver cualquier irregularidad antes de que sea tarde.

Al final, este cambio no sólo afecta a los actuales pensionistas, sino que es una señal clara de hacia dónde se dirige el sistema de la Seguridad Social. Se busca mayor rigor, más control y una gestión que penaliza a quienes no han cumplido al milímetro con sus obligaciones. Aunque la medida puede tener una lógica desde el punto de vista fiscal, también supone un giro duro para muchas personas que han trabajado durante décadas con esfuerzo, aunque no siempre con una gestión perfecta.

¿Es justo castigar con una pensión más baja a quien tuvo un problema puntual hace años? ¿O congelar la pensión de quien tuvo meses difíciles? Son preguntas que muchos se plantean, pero lo cierto es que desde el pasado 1 de agosto muchos pensionistas tienen que estar más atentos que nunca y no dar nada por hecho. Porque es importante el número de años que se tengan cotizados, pero también el cómo y cuándo lo has hecho.