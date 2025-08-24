Incendios en España
Última hora de los incendios en España hoy: nuevo foco en Granada y estado de los fuegos activos en el resto del país
Sigue en directo la última hora de los incendios en España y la evolución del fuego y los desalojados
Los incendios que asolan gran parte del norte de Castilla y León y el sur de Galicia evolucionan favorablemente gracias a las labores de extinción y a la bajada de las temperaturas en ambas regiones. En total Castilla y León mantiene 19 incendios, de ellos nueve en Situación Operativa 2, uno de nivel 1 y otros nueve activos.
Además la reactivación de varios focos en el incendio de Porto, procedente de Zamora, ha obligado a desalojar a 330 vecinos de la localidad leonesa de La Baña.
Por su parte, los servicios de emergencia luchan por sofocar un incendio declarado este sábado en un paraje ubicado entre la ciudad de Granada y Cenes de la Vega.
Declarado un incendio en Granada
Los servicios de emergencia están trabajando para sofocar un incendio declarado este sábado en un paraje ubicado entre Granada y Cenes de la Vega. El incendio ha comenzado pasadas las 21:00 horas de este sábado en un paraje forestal cercano a los túneles del Serrallo, en el entorno de un área conocida como Fuente de la Bicha ubicada entre Granada capital y Cenes de la Vega.