Detenido un hombre por la muerte de su hermano tras una fuerte discusión en su casa de Leganés

La Policía Nacional ha detenido este jueves a un hombre por la presunta muerte de su hermano en el municipio madrileño de Leganés.

El aviso al 091 lo dieron varios vecinos, que alrededor de las 15.00 horas de este 25 de diciembre escucharon una fuerte discusión en el interior de una vivienda. Hasta el lugar acudieron agentes de Seguridad Ciudadana, quienes hallaron a la víctima con heridas de arma blanca y sin signos aparentes de vida, según informó la Policía.

Los servicios sanitarios desplazados al domicilio confirmaron la muerte. En la vivienda se encontraba también el hermano del fallecido, quien fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio. Fuentes de la investigación han indicado a Europa Press que el detenido es paciente psiquiátrico.

En el operativo han participado asimismo agentes del Departamento de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica y del Grupo VI de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido.

Este suceso se suma a otros dos homicidios ocurridos por arma blanca en la Comunidad de Madrid en las últimas 24 horas: el de un joven de 17 años en Puente de Vallecas y el de un hombre de 63 años en el distrito de Chamberí, ambos durante la madrugada de Nochebuena.