A gritos y blandiendo un enorme cuchillo de 30 centímetros de largo, así irrumpió una mujer de 43 años en una sucursal bancaria de Lardero (La Rioja). La mujer gritaba «¡Me habéis robado, me habéis estafado!» mientras blandía el arma amenazando a los empleados del banco. Tras su detención, la Guardia Civil la trasladó a un hospital para su evaluación psiquiátrica.

El suceso tuvo lugar este jueves, sobre las 10:00 horas de la mañana, tras recibirse una alerta ciudadana alertando de que una mujer había irrumpido en un banco de Lardero armada con un cuchillo y en un alto estado de agitación, amenazando a los empleados.

Tras irrumpir en el banco, la mujer se dirigió directamente al mostrador y amenazó a una empleada, blandiendo el cuchillo en el aire mientras gritaba: «Me habéis estafado», «Me habéis robado» y «Sois unos ladrones».

De manera inmediata, dotaciones de la Policía Local y de la Guardia Civil se trasladaron al lugar de los hechos. A su llegada, los agentes establecieron un perímetro de seguridad para garantizar la protección de las personas presentes y entraron en la sucursal.

Desarmada por los empleados

La mujer había sido retenida en el interior de la sucursal por los empleados de la entidad bancaria, que además la encerraron bajo llave como medida preventiva.

Los guardias, tras entrevistarse con la mujer atrapada en el banco, lograron calmar y tranquilizar a la implicada hasta controlar completamente la situación. Al registrarle el bolso, los agentes localizaron un cuchillo de grandes dimensiones, de cerca de 30 centímetros de longitud.

Una vez controlada la situación y garantizada la seguridad en la sucursal, los agentes detuvieron a la implicada. Seguidamente, se solicitó la presencia de los servicios sanitarios, que se desplazaron al lugar y, tras una primera valoración, procedieron a su traslado al servicio de urgencias para una evaluación médica más exhaustiva.

En la mañana de este viernes, una vez finalizadas las diligencias, la Guardia Civil pondrá a la detenida a disposición de la autoridad judicial acusada de un delito de amenazas graves.