El joven parricida de Fuenmayor (La Rioja) confirmó ante el juez la misma versión que ante la Guardia Civil. Atacó a su padre con una especie de hacha para defender a su madre, a la que la víctima estaba golpeando con una barra de hierro el 31 de diciembre. Según el acusado, y los investigadores lo corroboran, el padre había recrudecido los malos tratos a toda la familia en las últimas semanas: «Nos daba palizas a diario».

Las declaraciones del acusado, de su madre y de sus hermanos incidieron en el clima de terror que había instaurado el padre en la vivienda que habitaban en la calle Veracruz del municipio riojano.

Los investigadores de la Guardia Civil aclaran que en los últimos tiempos el padre había reanudado los malos tratos hacia el resto de la familia. Estas situaciones habrían repercutido especialmente en la madre y en sus cuatro hijos, quienes temían por su propia vida, «generando un clima prolongado de miedo, desesperación e inestabilidad emocional en el hogar».

Antecedentes por violencia de género

La madre del homicida ya estuvo incluida en el sistema VioGén hasta el año 2012, en Navarra, momento en el que su caso pasó a considerarse inactivo tras reanudar la mujer la convivencia con el padre.

Sin embargo, tanto ella como los hijos, incluido el homicida, han confirmado que sufrían malos tratos de forma continuada, aunque no se atrevían a denunciarlos por miedo.

Reconstrucción del crimen

Los hechos tuvieron lugar a las 17:27 horas del día 31 de diciembre, momento en el que la Guardia Civil de La Rioja recibió una llamada de un menor pidiendo auxilio y solicitando una ambulancia. Era uno de los hermanos del homicida e hijo del padre maltratador.

Desplazados al lugar, los guardias localizaron a la mujer y a sus tres hijos menores, entre ellos el homicida de 19 años. En el salón de la parte baja de la vivienda hallaron el cuerpo sin vida del padre, que presentaba múltiples golpes en la cabeza. Junto al cuerpo de la víctima y en otra de las dependencias se encontraron diversos objetos que podrían haber sido utilizados para causar la muerte, como un cuchillo y el hacha con la que había sido golpeado por su hijo.

Según el testimonio del acusado y también de la Guardia Civil, el fallecido se presentó agresivo en la casa y comenzó a agredir a la madre con una barra de hierro.

El hijo mató al padre con un hacha

En ese momento, el hijo de 19 años salió de su habitación al escuchar los gritos y vio a su padre golpeando a su madre con la barra de hierro. «Con el propósito de protegerla, el joven cogió un cuchillo y se enfrentó a su progenitor, quien a su vez agarró otro cuchillo», explica el atestado de los investigadores.

Finalmente, y tras amenazarse mutuamente, en la dinámica del enfrentamiento el hijo cogió una especie de hacha y golpeó en varias ocasiones al padre en la cabeza, causándole la muerte.

El día 2 de enero, el detenido fue puesto a disposición judicial. El juez levantó el secreto de sumario y decretó la prisión provisional para el joven, acusado de un delito de homicidio.