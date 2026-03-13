La niña de 14 años violada por el falso mena de 23 a la juez: «Me resistí pero consiguió penetrarme»

La menor de 14 años presuntamente violada por un falso mena de 23 años en el Parque Clara Eugenia de Hortaleza (Madrid) ha ratificado ante el juzgado que fue penetrada por el agresor, Mohamed R., en su tercera declaración oficial.

La niña había omitido algún detalle escabroso en su primera denuncia en comisaría por pudor al estar junto a su abuela, aunque todo lo corroboró posteriormente ante la Fiscalía de Menores. Su último testimonio, ahora ante el juez y al que ha tenido acceso OKDIARIO, reconstruye con detalle los hechos del 29 de agosto de 2025.

La agresión tuvo lugar alrededor de las 23:00 horas en ese parque del norte de Madrid, próximo al Centro de Acogida a Menores de Hortaleza. La niña caminaba con una persona con quien convivía en casa de su abuela, cuando ambos se separaron al ver a una amiga de ella acompañada de otros cuatro jóvenes. Su acompañante regresó al domicilio y fue entonces cuando uno de los desconocidos instó a la menor a acercarse: «Ven, ven, ven, ven».

Según la declaración en el juzgado, el agresor «la empezó a besar, la tiró en el suelo y con el codo la estrangulaba, mientras que con la otra mano le forcejeaba para bajar los pantalones».

La menor se resistió activamente, pero Mohamed logró consumar la penetración mientras otro individuo intentaba besarla. «Me mordió el labio y me hizo sangre», relató la adolescente ante la juez de menores. Así, corrobora que la sangre que apareció en la camiseta de la menor era, en realidad, del segundo agresor y no de la víctima.

La intervención policial interrumpió la agresión. La menor escuchó que su abuela la llamaba por su nombre y vio luces de los vehículos de emergencias. «Me dijo que me callara, me dijo quítate, quítate, quítate». Mohamed intentó huir pero fue detenido de inmediato en el mismo escenario del crimen.

La niña también identificó a su agresor en sede judicial cuando le mostraron su identidad. «Sin lugar a dudas», dijo la niña que prestó esta declaración hace unas semanas.

Declaración en Cámara Gesell

La víctima del falso mena declaró durante 15 minutos en un espacio denominado Cámara Gesell. Se trata de un entorno diseñado para minimizar el trauma de las víctimas vulnerables, como son los menores.

Se realizó en presencia de un psicólogo y con juez, fiscales y abogados observando desde el otro lado de un espejo unidireccional. La menor empleó durante su testimonio una frase que resume el núcleo del debate jurídico que ha articulado este caso: «Yo me estaba resistiendo, pero consiguió penetrarme».

Ambos espacios cuentan con equipos de audio y video que registran toda la sesión. Estas grabaciones pueden ser utilizadas como prueba preconstituida en procesos judiciales, lo que otorga a la Cámara Gesell un alto valor legal y técnico. La declaración de la menor sólo puede verse en sede judicial y no se da traslado de la misma a las partes.

Relato claro

Este tercer testimonio cierra un periplo declarativo marcado por la lógica proclividad de la menor a protegerse emocionalmente frente a personas de su entorno.

En la primera denuncia, formulada en comisaría junto a su abuela la misma madrugada del 29 de agosto de 2025, la niña afirmó que no había habido penetración. Fue después, ante la Fiscalía de Menores y acompañada de su madre, cuando rectificó: «Me da cosa decirlo delante de mi abuela», explicó la joven. En la Cámara Gesell, su relato ha sido coherente con esta segunda versión, aunque más detallado.

La declaración en sede judicial ordinaria fue necesaria porque el juzgado de menores que instruyó inicialmente la causa tuvo que inhibirse tras certificarse que Mohamed R. tenía 23 años y no 17, como él había sostenido. Así lo adelantó en primicia OKDIARIO.

Los informes forenses, emitidos en septiembre de 2025 tras un análisis radiológico, establecieron su verdadera edad. Pese a ello, el acusado permaneció durante 45 días en el centro de internamiento de menores Teresa de Calcuta, en Madrid, conviviendo con adolescentes de 15, 16 y 17 años, hasta que el juez ordenó su traslado a prisión ordinaria en octubre de 2025.

El caso del falso mena de Hortaleza

Mohamed R. fue arrestado la noche del 29 de agosto de 2025 por agentes de la Policía Nacional en el propio Parque Clara Eugenia, escenario de la agresión. El SAMUR atendió a la víctima in situ y la menor fue trasladada posteriormente a un hospital para un reconocimiento forense.

Desde su detención, el caso ha concitado un fuerte interés político: Vox –que ha sido muy combativo con este escándalo– intentó personarse en las diligencias, aunque el juez lo denegó al tratarse de una causa que involucra a una menor de edad.

De confirmarse los hechos en juicio oral, Mohamed R. podría ser condenado a una pena de hasta 15 años de prisión conforme al Código Penal para adultos, frente a los ocho años máximos que contemplaba la Ley de Responsabilidad Penal del Menor mientras se le consideró menor de edad.

La niña ha tenido que revivir los hechos en tres ocasiones ante distintas instituciones. Su último relato, el más completo y el único prestado ante un juzgado ordinario, es también el que determinará el desenlace de un proceso en el que la víctima ha tenido que cargar, además de con el trauma de la agresión, con las consecuencias procesales de la identidad falsa de su agresor. El caso del falso mena de Hortaleza fue desvelado por OKDIARIO.