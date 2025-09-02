El mena que violó a la niña de Hortaleza es un delincuente multirreincidente con 3 identidades falsas

Mohamed R., el mena marroquí detenido por la violación de una niña de 14 años en Hortaleza (Madrid), era uno de los residentes del centro de acogida para menores inmigrantes radicado en el barrio junto al parque donde consumó la agresión sexual sobre la menor española.

El detenido es un delincuente multirreincidente que usa tres identidades falsas para cometer sus delitos. Un conocido delincuente con media docena de detenciones, algunas fuera de la Comunidad de Madrid, y muy conocido por el Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional.

El arrestado, ya en un centro cerrado para menores, residía en el conflictivo centro de acogida para menas de Hortaleza cercano al lugar de la agresión sexual. La dirección del centro colaboró activamente con la Policía para identificar al detenido.

La Policía sospecha que es un ‘falso mena’

En su documentación figura que Mohamed nació en Tánger en diciembre, pero es su propio relato cuando llegó ilegalmente a España el que lo respalda.

La edad del agresor se estableció oficialmente en España tras un estudio radiológico de los cartílagos de la mano realizado en el Hospital La Paz, cuando el joven llegó a España sin documentación alguna.

Sin embargo, ni sus características físicas ni su comportamiento extremadamente violento se asemeja a los casos conocidos por los agentes de la Policía Nacional, quienes creen que Mohamed R. es un «falso mena».

Los agentes ya han lidiado con casos semejantes en los que inmigrantes mayores de edad que entran ilegalmente en España se hacen pasar por menores no acompañados para recibir un trato más ventajoso de la Administración.

Dos encapuchados agreden a los menas

Mohamed ya está en un centro cerrado de menores, pero los incidentes siguen en los alrededores y el centro de acogida del mena en Hortaleza. Allí, según el Delegado del Gobierno, dos «encapuchados» han agredido a varios menores extranjeros no acompañados.

La agresión ha tenido lugar la noche de este domingo en las inmediaciones del Centro de Primera Acogida del distrito madrileño de Hortaleza, pasadas las 22:00 horas y uno de los menas ha terminado al hospital con heridas leves.

Tres jóvenes que ocultaban sus rostros, asaltaron y golpearon a tres inmigrantes menores de edad, según ha asegurado este lunes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín durante una rueda de prensa para detallar el Balance de la Criminalidad en la región durante el primer semestre del año 2025.

Extranjeros detenidos por agresión sexual

El último Informe sobre Delitos contra la Liberta Sexual en España que incluye datos sobre el origen de los agresores lo elaboró el Ministerio del Interior con datos del año 2023. Desde entonces no se ha vuelto a hacer público el origen de los detenidos o condenados por delitos sexuales en España.

En ese informe publicado en el año 2024 y en las últimas publicaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) llama la atención la relevancia de los delitos sexuales cometidos por extranjeros frente a los cometidos por españoles, en relación con ambos grupos poblacionales.

Así, en el año 2023 (el INE tampoco ha vuelto a publicar el origen de los agresores) se establece que entre una población extranjera de 6’7 millones se condenó a 950 personas por delitos sexuales, el 33% del total de condenados por esos hechos. Mientras, de una población de nacionales españoles de 42’3 millones se condenó por delitos sexuales a 1.917 reos, el 66% de los condenados por esos mismos delitos.

En el caso de los detenidos, el porcentaje de extranjeros es aún mayor, superando el 37% de los arrestados por delitos sexuales ese año pese a que los extranjeros representaban entonces el 14’3% de la población en España.

Los policías denuncian

El sindicato policial JUPOL denuncia que este nuevo caso de agresión sexual vuelve a poner de manifiesto la absoluta obsolescencia de la Ley del Menor en España, que en su configuración actual no responde a la realidad social ni a los graves delitos que algunos de estos jóvenes cometen.

«La actual normativa es insuficiente tanto en la comprobación rigurosa de la edad como en la aplicación de consecuencias proporcionales ante hechos de extrema gravedad. Por ello, exigimos al Gobierno y a las fuerzas parlamentarias una reforma integral de la Ley del Menor, que contemple mecanismos de verificación de la edad fiables y sanciones adecuadas, evitando situaciones de impunidad que socavan la seguridad ciudadana y

generan un profundo sentimiento de desprotección en las víctimas y en la sociedad», explican desde el sindicato.

Los policías de JUPOL reclaman también la firma urgente de acuerdos de readmisión automática con los países de origen o tránsito de la inmigración irregular que afecta a España como son Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal, principalmente.