Mohamed R., nacido en Tánger el 1 de diciembre de 2007, es el mena detenido por violar a una niña en Hortaleza el pasado fin de semana, según han confirmado a OKDIARIO fuentes del centro de menores ubicado en el distrito madrileño. La edad del agresor fue establecida por la Policía Nacional tras un estudio radiológico de los cartílagos realizado en el Hospital La Paz cuando el joven llegó a España sin documentación alguna.

Sin embargo, ni sus características físicas ni su comportamiento extremadamente violento se asemeja a los casos conocidos por los agentes de la Policía Nacional, quienes creen que Mohamed R. es un «falso mena».

Los agentes ya han lidiado con casos semejantes en los que inmigrantes mayores de edad que entran ilegalmente en España se hacen pasar por menores no acompañados para recibir un trato más ventajoso de la Administración.

En este caso en concreto, la actitud del joven detenido minutos después de la agresión sexual de la niña de 14 años, sorprendió a los policías. Hasta seis patrullas policiales acudieron de inmediato al lugar de los hechos y consiguieron detener al sospechoso. Fuentes judiciales confirman que el desarrollo físico del arrestado es mayor de lo habitual.

En caso de duda: es menor

Fuentes policiales explican que la determinación legal de la edad de un inmigrante que entra en España de forma ilegal se realiza mediante un juicio de proporcionalidad basado en pruebas médicas y un examen del aspecto físico y la madurez psicológica del individuo.

Las pruebas incluyen radiografías de la muñeca para evaluar la edad ósea del inmigrante, complementadas con estudios de caracteres sexuales secundarios o resonancias magnéticas en algunos casos. En las pruebas siempre prevalece una máxima: «En caso de duda, se declara menor de edad al inmigrante».

Margen de error de las radiografías

Fuentes policiales señalan que las radiografías no dan una data exacta de la edad, de forma que jóvenes inmigrantes de 18 o 19 años se hacen pasar por menores de edad. «La radiografía del carpo es el procedimiento más usado y aceptado para concluir la edad de las personas, pero tiene un margen de error de aproximadamente dos años, mientras que las pruebas de mandíbula tendrían cerca de un 90% de certeza», explican fuentes legales.

«Además, durante el proceso siempre se aplica el beneficio de la duda al sospechoso de minoría de edad. Si hay alguna duda con el inmigrante, se le considera menor de edad», afirman los policías.

En el caso de los supuestos menores que entran en España arribando a las Islas Canarias, las pruebas radiológicas se remiten a la Fiscalía en la península para que decida en un proceso que se extiende en el tiempo y beneficia a los «falsos menas» mientras la Administración decide si son menores o mayores.

La violación de la menor

La violación de la menor tuvo lugar la noche del viernes al sábado muy cerca del centro de acogida para menas de Hortaleza, considerado de los más conflictivos de España por el extenso historial de delitos e incidentes muy graves que acumula desde hace años.

Una vecina escuchó los gritos de la menor cuando estaba siendo agredida sexualmente. Sus desgarradores chillidos oponiéndose a la agresión sexual que estaba sufriendo, llevaron a esa vecina a llamar a la Policía Nacional, que acudió de inmediato.

En estado de ‘shock’

Cuando llegaron los agentes se encontraron a la niña en absoluto estado de shock. El agresor la había arrastrado a una zona de arbustos del parque Isabel Clara Eugenia, situado justo al lado del Centro de Primera Acogida de menores en el que residía el detenido. La niña tenía los pantalones bajados y estaban manchados de sangre por haber sido penetrada vaginalmente a la fuerza.

El acusado fue localizado rápidamente en las cercanías del lugar de la violación por los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar. Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional y otras del Grupo Operativo de Respuesta (GOR).

La víctima había quedado junto a una amiga con dos jóvenes magrebíes. En el momento en el que ambas parejas se separaron durante unos minutos el agresor la tiró al suelo y la violó salvajemente, según su relato al que los agentes intervinientes dan credibilidad.

El presunto menor de edad ha sido enviado a un centro cerrado de menores a la espera de someterse a juicio por agresión sexual.