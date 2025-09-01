La Comunidad de Madrid remitirá el caso del menor inmigrante de 17 años que, como ha adelantado OKDIARIO este domingo, es el presunto autor de la agresión sexual a una niña de 14. El joven era un interno del centro de menas del barrio de Hortaleza (Madrid). Fuentes del gobierno madrileño señalan que desde la Comunidad se solicitará a la Delegación del Gobierno en Madrid que proceda a su reagrupamiento familiar, conforme a la legislación vigente.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha remitido ya 37 expedientes de menores a la Delegación del Gobierno «ante la imposibilidad de su integración». Sin embargo, en el gobierno que presidente Isabel Díaz Ayuso aseguran «no tener constancia» de que el Ejecutivo «haya iniciado ningún procedimiento de reagrupación familiar para que estos menores salgan de la red de protección».

Según ha avanzado OKDIARIO, una niña española de 14 años sufrió este fin de semana una agresión sexual a manos, presuntamente, de un joven marroquí de 17, interno en el centro de menas de Hortaleza.

Los hechos ocurrieron en la noche del viernes al sábado, a escasos metros del centro, que está considerado como el más conflictivo de España. Fue una vecina la que escuchó los gritos de la menor que estaba siendo agredida, y llamó de inmediato a la Policía Nacional. Los agentes se encontraron a la niña en estado de shock. El agresor la había arrastrado a una zona de arbustos del parque Isabel Clara Eugenia, situado justo al lado del Centro de Primera Acogida de menores en el que residía el detenido. La niña tenía los pantalones bajados y estaban manchados de sangre. Había sido penetrada vaginalmente.

El acusado fue localizado rápidamente e intentó huir. Igualmente, se enfrentó a los agentes, que tuvieron que reducirlo. Finalmente, fue trasladado a las dependencias de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, donde se practicaron las correspondientes diligencias. Desde allí, al constar administrativamente como menor de edad, fue derivado a los calabozos del Grupo de Menores (Grume) de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Ahora el caso está en manos de la Fiscalía de Menores.

Feijóo pide «Policía en las fronteras»

Tras conocerse el suceso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Pedro Sánchez de «multiplicar» la llegada de menores inmigrantes a la región.

«Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes», ha lanzado Ayuso a través de sus redes sociales.

La presidenta madrileña ha denunciado además que a esto «se suman los cientos de miles de adultos que llegan por Bajaras cada año y los campamentos de Sánchez en Madrid» «¡No hay derecho! ¡Ya está bien!», ha aseverado.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la inauguración del curso político, desde Galicia, ha puesto el foco en la falta de la política migratoria del Gobierno de Sánchez. «Una política de aquí vale todo, con las implicaciones que ello tienen para la convivencia de la gente», ha señalado el dirigente popular, que ha censurado que el Ejecutivo pida a las comunidades que gestionen más de 3.000 menores «cuando tienen todos sus recursos públicos saturados».

«Pero es que no acaba aquí. Es que ahora hemos leído que el Gobierno ha amenazado a los presidentes de las comunidades autónomas con la Policía si no cumplen. Y la pregunta es, ¿cómo le puede mandar usted a la Policía a los presidentes autonómicos? Lo que tiene que mandar usted es a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las fronteras españolas para asegurar la seguridad», ha pedido.

Abascal: «Una víctima de Sánchez»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha responsabilizado directamente a Sánchez y a «todos los que hacen política y negocio con la invasión islamista» de la violación de la menor.

«Una niña víctima de Sánchez, de Open Arms, del bipartidismo, de todos los que hacen política y negocio con la invasión islamista», ha denunciado Abascal en un mensaje en sus redes sociales, en el que lamenta además que «esto es lo que trae Pedro Sánchez» y que es la consecuencia «de la invasión que patrocinan el PP y el PSOE desde hace décadas». En su opinión, los menores extranjeros «violan a mujeres y a niñas, dan palizas a los abuelos» y «presumen de vivir a costa de los españoles».