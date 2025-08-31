Feijóo exige a Sánchez «Policía en la frontera» para «asegurar las seguridad de los españoles»

Alberto Núñez Feijóo ha regresado a uno de los lugares más emblemáticos para el Partido Popular, la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade, Pontevedra. Allí, en pleno corazón de la naturaleza, en un enclave en el que se respira el carácter gallego, mezcla de agua, verde y hierro, Feijóo realizó su primera apertura del curso político como líder del PP, en 2022. Ahora, ha vuelto afianzado en su liderazgo y en su alternativa a Pedro Sánchez. Sus primeras palabras han sido ya una declaración de intenciones: «Os aseguro que, cuando toque, volveré a Galicia como presidente del Gobierno de España», ha comprometido ante su militancia. Unas 2.000 personas, según Génova, han participado en este arranque del curso político.

En un contexto marcado por los incendios que han azotado este agosto a buena parte de España, y especialmente a Galicia, Feijóo se ha referido a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez ante esta crisis.

«El Gobierno no da más de sí»

«Ya está bien que, ante cualquier desgracia, el Gobierno central se ponga de perfil», ha avisado, añadiendo que, para Sánchez, «la culpa siempre es de otros, y las soluciones siempre las tienen que buscar otros».

«La culpa siempre es o del PP, o de las comunidades autónomas del PP o de un tal Feijóo, ¡ya está bien!», ha enfatizado. Feijóo ha lanzado aquí un nuevo compromiso: «Os garantizo que, ocurra lo que ocurra en cualquier lugar de España, será mi competencia. Afecte lo que afecte a cualquier ciudadano de España, será mi competencia. Porque el presidente del Gobierno de España se debe a cualquier territorio y a cualquier ciudadano español. Es la obligación, el compromiso y el deber», ha añadido.

El presidente del PP ha lanzado un discurso duro contra Sánchez, a quien ha avisado que su Gobierno «no da más de sí».

«Ha cambiado la responsabilidad por la corrupción, ha elegido trocear al Estado en vez de fortalecerlo y ha dañado la igualdad, la libertad y la solidaridad de la Nación; ha sustituido la igualdad por el reparto de privilegios, la solidaridad por el interés partidista», ha afirmado Feijóo, acusando también a Sánchez de querer «controlar la justicia, la prensa y a aquellos que opinan». Porque el socialista, ha dicho el líder del PP, «no tiene un proyecto de país sino un proyecto de supervivencia política y judicial de su líder».

«Su corrupción ya nos está costando demasiado, y no sólo dinero público, sino la igualdad que subastan para que sus socios callen y les mantengan en el Gobierno, la libertad que cercenan intentando silenciar a quienes publican o investigan sus corruptelas, y el crédito internacional», ha destacado.

El dirigente popular ha advertido que «somos un país que ha dejado de funcionar, no se controla la inmigración irregular, es imposible acceder a una vivienda y no hay la seguridad en las calles que debiera».

Inmigración

Feijóo se ha detenido especialmente en el asunto de la inmigración, considerando que «llevamos disparate tras disparate» porque el Gobierno socialista «no tiene política migratoria, y eso conlleva a que miles de personas pierdan su vida en el mar», además de que «no garantiza ni la mínima dignidad de los menores no acompañados en España».

«El Gobierno ha amenazado a los presidentes autonómicos con la Policía si no cumplen lo que les manda. Usted tiene que mandar a las Fuerzas de Seguridad del Estado a las fronteras para asegurar la seguridad de los españoles y los ciudadanos que viven en nuestro país», ha lanzado.

Tras este análisis, Feijóo se ha preguntado «qué hecho el presidente del Gobierno», para concluir: «Continuar sus vacaciones rodeado de guardaespaldas».

«Hace falta un cambio, no de mero color político, sino de valores», ha completado el presidente del PP, que ha recordado sus «tres décadas dedicadas al servicio público».

«Me comprometo a limpiar el buen nombre de la política que ha manchado el Gobierno de Pedro Sánchez en nuestro país. No es verdad que todos los políticos sean iguales, sean corruptos, sean Sánchez. España no es este Gobierno, le volveremos a entregar España a los españoles», ha comprometido finalmente.

Derogar leyes «sectarias»

Feijóo ha añadido que, cuando llegue al poder, derogará todas las leyes del actual Gobierno que «huelan a división, frivolidad y sectarismo». «Prometo reparación», ha señalado, para afirmar que «España no puede reconocerse en un Gobierno que tiene todo de Sánchez, buena parte de los independentistas y muy poco de los españoles, en una suma de corruptelas, escándalos y atropellos a la Nación, en la competición de insolidaridad y egoísmo».

En su consideración, el Gobierno de Pedro Sánchez «es pasado y huele a rancio antes de empezar el curso político». En tono de campaña, y con el partido engrasado para cuando se convoquen elecciones, el líder del PP ha prometido que «el cambio estará listo» para entonces, con el fin de sacar a España «del bucle de la incompetencia e indecencia» del actual Ejecutivo.