Cómo comprar entradas para el Albacete – Real Madrid de Copa del Rey y cuánto cuestan

Tras la realización del sorteo de octavos de Copa del Rey, y después de disputarse la semifinal entre el Atlético de Madrid y Real Madrid, que finalizó con un marcador favorable para el club blanco de 1-2, ya se conocen todos las fechas y horarios de los respectivos encuentros de la eliminatorio del torneo del KO. La diosa fortuna emparejó a Deportivo-Atlético de Madrid, Racing-Barcelona, Cultural-Athletic Club, Burgos-Valencia, Real Betis-Elche, Real Sociedad-Osasuna, Alavés-Rayo y Albacete-Real Madrid, uno de los choques por excelencia de esta ronda eliminatoria. Descubre cómo conseguir entradas para el Albacete-Real Madrid de octavos de final de Copa del Rey.

Qué día se juega el Albacete – Real Madrid

Albacete y Real Madrid, finalmente, se disputará este próximo miércoles 14 de enero a partir de las 21:00 horas, y se podrá seguir a través de las cámaras de La 1 y RTVE Play. El choque estaba pendiente del resultado en la semifinal de la Supercopa ante el Atlético de Madrid. El ganador jugaría el 14, mientras que el perdedor de la ‘semi’ disputaría su choque de octavos el martes 13, a partir de las 21:00 horas. Tras el 1-2 favorable al conjunto blanco, ya se han definido todos los horarios y televisiones de cara a la próxima ronda del torneo del KO.

CyD Leonesa-Athletic: martes, 13 de enero a las 21.00 horas (Movistar Plus+)

Real Sociedad-Osasuna: martes, 13 de enero a las 21.00 horas (Movistar Plus+)

Deportivo-Atlético: martes 13 de enero a las 21.00 horas (Movistar Plus+)

Albacete-Real Madrid: miércoles 14 de enero a las 21.00 horas (Movistar Plus+)

Betis-Elche: miércoles 14 de enero a las 21.00 horas (Movistar Plus+)

Alavés-Rayo: miércoles 14 de enero a las 21.00 horas (Movistar Plus+)

Racing-Barcelona: jueves 15 de enero a las 21.00 horas (Movistar Plus+)

Burgos-Valencia: jueves 15 de enero a las 21.00 horas (Movistar Plus+)

En qué estadio se juega el Albacete – Real Madrid

El estadio que albergará el partido entre el Albacete y Real Madrid será el mítico y legendario Carlos Belmonte, que acogerá nada más y nada menos que a más de 17.000 espectadores. La gran mayoría de estos ya han adquirido su entrada para no perderse el esperado choque entre estos dos históricos del fútbol español. Largas colas y muchas horas de espera han tenido que sufrir los seguidores más fieles de ambos conjuntos para estar presente el próximo miércoles 14 de enero en los octavos coperos.

Precio de las entradas del Albacete – Real Madrid de Copa del Rey