Así quedan los emparejamientos de los octavos de la Copa del Rey: los rivales de Real Madrid y Barcelona

Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales para los octavos de final de la Copa del Rey. Los dos finalistas de la pasada edición enfrentarán a domicilio a clubes de Segunda División, en una eliminatoria a partido único que se disputará entre el martes 13 y el jueves 15 de enero. Los de Xabi Alonso se medirán al Albacete, equipo en el que milita el ex madridista Jesús Vallejo. El conjunto culé, vigente campeón copero, se medirá al Racing de Santander, líder de la segunda categoría del fútbol español.

Ambos conjuntos, al igual que Atlético de Madrid y Athletic Club, entraron en el cuadro del torneo copero en la pasada ronda, la de dieciseisavos de final. Su condición de participantes en la Supercopa les exime de disputar las dos primeras eliminatorias. Además, cuentan con un condicionante en el sorteo. Los cuatro equipos de la Supercopa de España se emparejan en primer lugar con los clubes de menor categoría en dieciseisavos y -como novedad en la presente edición- también en octavos de final.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club tenían garantizado medirse a uno de los cinco equipos de Segunda División que aún se mantienen en liza en la Copa del Rey. Un total de 11 de los 20 equipos de la máxima categoría de nuestro fútbol han ‘sobrevivido’ al torneo del K.O. Incluso los equipos de Supercopa sufrieron para superar a sus rivales en la ronda de dieciseisavos. El Real Madrid tuvo que echar mano del mejor Mbappé y de una parada milagrosa de Lunin para superar (2-3) a un recién ascendido a Primera Federación como el Talavera.

🎙️ «Un rival de esta magnitud hará que sea un partido bonito». ➡️ «Queremos disfrutarlo que eso es lo bonito de la #CopaDelReyMAPFRE». 🗣️ Raúl Lizoain, capitán @AlbaceteBPSAD.#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/apwmQetdD9 — RFEF (@rfef) January 7, 2026

A un equipo similar, también entre los más humildes de la tercera categoría de nuestro fútbol, se enfrentó un FC Barcelona que no pudo abrir el cerrojo del Guadalajara hasta el minuto 76 de partido, pese a contar con jugadores como Lamine Yamal, De Jong, Rashford y Eric García en el once titular. El Atlético de Madrid, por su parte, venció por la mínima (2-3) al único equipo de Segunda Federación que quedaba en el torneo, el Atlético Baleares. El único que necesito el tiempo extra fue el Athletic Club, que eliminó al Ourense CF en la prórroga.

Los emparejamientos de octavos de la Copa del Rey

El sorteo de la ronda de octavos de final de la Copa del Rey, celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha deparado un total de ocho eliminatorias a disputar entre el martes 13 y el jueves 15 de enero. El acto ha tenido que esperar, ya que último duelo de la ronda de dieciseisavos de final, en el que el Rayo Vallecano se impuso al Granada (1-3), se disputó en el día de ayer. Estos son los enfrentamiento de octavos de final, en los que hay tres duelos íntegros entre equipos de Primera División.