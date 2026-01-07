Barcelona – Athletic: Una batalla que vale una final

El campeón defiende el título de la Supercopa de España tras su triunfo el año pasado en el primer título de la era Hansi Flick. El Barcelona se mide al Athletic de Bilbao en una semifinal en la que se busca a uno de los dos equipos que se jugará el título este próximo domingo 12 de enero. El King Abdullah de Yeda será el escenario de esta batalla entre culés y leones con un objetivo claro: el primer trofeo de la temporada.

Un Barcelona – Athletic siempre es un partido emocionante, una tarde de buen fútbol, independientemente la racha y los ritmos de cada uno en dicha temporada. Es una realidad que ambos equipos llegan en momentos de forma muy diferentes. Los culés van como un tiro y no pierden desde finales de noviembre, con ocho victorias consecutivas desde entonces. Muy diferente el cuadro vasco, que de sus últimos 14 partidos ha perdido la mitad y solamente logró el triunfo en cuatro.

Y que el Barça llega en un momento muy dulce desde entonces. El equipo tomó consciencia de los derroteros por los que podía conducirle la temporada en el Santiago Bernabéu, donde perdió 2-1 ante el cuadro blanco pocas semanas después del 1-2 del PSG o del 4-1 del Sevilla. Desde que cayó ante el Madrid solamente han perdido un partido, el bochornoso ante el Chelsea, donde el club blue dio un recital (3-0). Desde el día del Bernabéu, 13 partidos que se traducen en 11 victorias, un empate y una derrota.

Un Barça al alza

Los de Hansi Flick han ganado madurez, son más reconocibles tras los pequeños cambios introducidos y son más funcionales en diferentes escenarios. De hecho, el Barcelona ya sabe lo que es ganar al Athletic esta temporada con el abultado 4-0 de finales de noviembre en el Camp Nou, donde los leones jugaron más de media hora con uno menos aunque el choque ya iba 3-0 para entonces.

Quizá la única mancha de los culés este curso está siendo la defensa y la facilidad de encajar. Sobre ello hizo énfasis Flick, sobre todo tras el derbi catalán donde el Espanyol encontró demasiados caminos para sorprender a Joan García. Sobre ello reflexionó el entrenador alemán, que afirmó que «si hacemos los mismo errores del domingo, el camino será muy complicado» ante el Athletic, de ahí que pida unidad entre los suyos para estar «más conectados como un equipo».

Aunque cabe destacar que el Barça puede llegar sin Lamine Yamal. El español no entrenó junto a sus compañeros este martes, el día previo a la disputa del choque ante el Athletic. Lamine trabajó en el gimnasio y está entre algodones, por lo que podría no ser titular o incluso causar baja. El resto de jugadores que viajaron para la Supercopa entrenó sin problemas.

Un Athletic repleto de dudas

En contrapartida está un Ernesto Valverde que conoce bien a los culés de sus años en su banquillo pero que ya está sobradamente mimetizado con la idiosincracia del conjunto vasco. Es consciente que su equipo no llega en su mejor momento, con más dudas que certezas sobre su juego. Las últimas derrotas ligueras ante Celta y Espanyol, además del empate en El Sadar ante Osasuna, no dejan en buen lugar al equipo de cara a la Supercopa, aunque estos partidos nunca entienden de rachas.

«El Barça es favorito por como llega, son primeros y nosotros no estamos siendo tan brillantes, pero si el Espanyol le hubiese hecho un par de goles igual no estaría en un buen momento porque allí las derrotas pesan mucho», analizaba en la previa Valverde, que reconoce el potencial del equipo de Flick, por ser «un equipo con muchos registros» al que «si queremos ganar tenemos que tener gran dosis de acierto porque ellos lo hacen, no hay más que ver el partido contra el Espanyol».