Laporta ya da la nota en la Supercopa: ofrenda floral de los saudíes en la llegada del Barça a Arabia

Joan Laporta ya ha dado la nota en la antesala de la Supercopa de España que se vuelve a disputar otro año más durante esta semana (del 7 al 11 de enero) en Arabia Saudí. Concretamente en Yeda, la sede elegida por la Federación y a la que este lunes desembarcó la expedición del Barcelona. Su presidente, en la llegada junto al equipo, realizó una ofrenda floral a los jeques saudíes en el hotel donde residirá estos días el conjunto culé.

Después de sus cortes de manga protagonizados en 2025 tras conseguir gracias al CSD y al Gobierno la inscripción de Dani Olmo en la Liga tras un mes de diciembre lleno de incertidumbre con relación a este tema, Laporta llegó pisando fuerte a Yeda, posando para varios aficionados como una estrella del fútbol más y convirtiéndose, como así le gusta, en el protagonista de la ‘fiesta’ blaugrana.

El Barcelona ya se encuentra en Yeda, ciudad situada a orillas del Mar Rojo. La expedición del club azulgrana, encabezada por el presidente Laporta, ha despegado este lunes al mediodía, sobre las 13:00, desde el aeropuerto de Barcelona. Tras un viaje de unas cinco horas, el avión ha aterrizado en el King Abdulaziz International Airport, antes de desplazarse ya hacia el hotel de concentración.

Además del presidente del Barça y de todos los convocados por Hansi Flick, así como su cuerpo técnico, la expedición hacia Arabia cuenta con la presencia del vicepresidente primero Rafael Yuste, los miembros de la Junta Directiva Antonio Escudero, Xavier Barbany, Miquel Camps y Joan Soler, el Director de Fútbol Deco, y el coordinador del área de fútbol Bojan Krkic, entre otros.

Laporta y la Supercopa del Barcelona

El Barça llevará a cabo el entrenamiento oficial en la tarde de este martes. Previamente, Flick y un jugador harán la rueda de prensa previa a las semifinales de la Supercopa ante los medios de comunicación. Hay que recordar que el Barça jugará contra el Athletic Club el miércoles a las 20:00 en el estadio King Abdullah Sports City. En caso de ganar, la gran final está prevista para el domingo, también a las 20:00. El rival saldrá del ganador de la semifinal entre el Atlético y el Real Madrid, que se jugará el jueves.