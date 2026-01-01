El Barcelona afronta el año 2026 con muchos objetivos, sueños y deseos por cumplir en una segunda parte de la temporada 25/26 que se presenta apasionante en clave culé. Pero también con muchas incógnitas por resolver que podrían salpicar negativamente al club blaugrana. Ganar la Champions League es el gran sueño del Barça para este nuevo año.

Arranca el 2026 en este jueves 1 de enero y el Barcelona tiene 12 deseos para el nuevo año. Como las 12 uvas que seguro todos los culés se tomaron en la madrugada del 31 de diciembre para entrar con el pie derecho en este nuevo año.

No sabemos si Hansi Flick se tomó las 12 uvas anoche. Seguramente no. Pero lo que sí sabemos es que el técnico alemán es una de las piezas angulares del proyecto del Barcelona, también para 2026. Para que se cumplan estos 12 deseos, el entrenador culé tiene que conseguir que todo siga encajando como la temporada pasada y como este último mes de competición. Esa es la clave blaugrana para el nuevo año.

Los 12 deseos del Barcelona para 2026

Ganar la Champions League

El Barcelona lleva ya más de diez años sin ganar la Champions League. La última vez que conquistó este título, el quinto de su historia, fue en el 2015 con la famosa delantera Neymar, Luis Suárez y Leo Messi. Y con Luis Enrique en el banquillo. Ha llovido mucho desde aquello. Una década sin catar el título más importante de clubes. Es por ello, que en 2026, el deseo más grande del Barça es volver a ganar la Copa de Europa. La sexta.

Renovar a Hansi Flick

El segundo deseo del Barcelona para el 2026 es renovar al capitán del barco. Y ese no es otro que Hansi Flick. El técnico alemán termina contrato a final de curso y el principal objetivo del club blaugrana es renovar su contrato por una temporada más. Le ha cambiado la cara al equipo desde su llegada.

Que Laporta vuelva a ganar las elecciones

Otro de los deseos del Barcelona es que Joan Laporta gane las elecciones que se celebran en este 2026 y siga siendo presidente del club azulgrana. Más bien es el gran deseo del propio presidente azulgrana.

Volver a ganarle la Liga al Real Madrid

Otro deseo del Barcelona para el nuevo año es volver a repetir título liguero por delante del Real Madrid. La temporada pasada, el equipo de Hansi Flick superó a los blancos y este año quieren volverlo a hacer. A pesar de que el primer Clásico de la temporada lo ganaron los de Xabi Alonso, el cuadro blaugrana es líder del campeonato tras las 19 primeras jornadas disputadas.

Terminar el Camp Nou

El Barcelona quiere tener terminado el Camp Nou en este 2026. O al menos casi terminado. En este 2025 han vuelto por fin a jugar en su estadio, pero por ahora solamente lo pueden hacer con un aforo reducido de 45.000 personas. Ahora el siguiente objetivo es ampliarlo hasta los 65.000 espectadores.

Lograr que se olvide el ‘caso Negreira’

Uno de los deseos más complicados del Barcelona para el 2026 es intentar que se olvide el ‘caso Negreira’. Lo están intentando por todos modos, pero la Justicia sigue adelante con uno de los mayores escándalos del fútbol español. Y el Real Madrid tampoco va a parar hasta que se haga Justicia.

Volver a tener un Balón de Oro culé

El último jugador que ganó un Balón de Oro con la camiseta del Barcelona fue Leo Messi. Era obvio. Pero lo fue en el año 2019. Desde ese año, el club culé no ha tenido al mejor jugador del mundo en sus filas. Para este 2026 quiere volver a tenerlo con Lamine Yamal. Su joven estrella lo rozó en 2025 y lo volverá a intentar en este nuevo año.

Buscarle un sustituto a Lewandowski

El Barcelona necesita en 2026 buscarle un sustituto a Robert Lewandowski. Eso o renovar el contrato del delantero polaco. Pero el atacante tiene ya 37 años y lo lógico es que el club blaugrana busque en el próximo mercado de verano un delantero que le aporte al equipo un relevo generacional.

Buscar una mejora a la salud de los jugadores

También debe el Barcelona mejorar la salud de sus jugadores en 2026. Son muchos los futbolistas del equipo culé los que han caído lesionados en este último año y es algo a mejorar. El exigente calendario no ayuda para nada tampoco.

Ayudar al crecimiento de Lamine Yamal

Otro deseo del Barcelona para 2026 es que Lamine Yamal siga creciendo como lo está haciendo. Cumplirá 19 años en este nuevo curso y la misión de la entidad blaugrana es cuidarle y que no desvíe su atención de lo importante, el fútbol. Tiene que seguir siendo el foco del equipo, pero solamente en el aspecto deportivo.

Homenajear a Leo Messi

El Barcelona, tal y como ya anunció Joan Laporta, intentará en 2026 homenajear a Leo Messi. ¿Será este el año en el que el argentino pueda despedirse por fin de la afición culé como merece? Este culebrón parece que puede ir para largo.

Buscar un central de garantías

Y por último, el Barcelona intentará cumplir este deseo en el mercado de fichajes de invierno. El objetivo de Hansi Flick es reforzar su mermada defensa con un central de garantías. Desde la marcha de Iñigo Martínez, el Barça está falto de un gran defensa. Y ese deseo puede cumplirse durante el próximo mes.