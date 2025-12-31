Boateng reconoce que el Barça le obligó a mentir en su presentación para ocultar su madridismo

Kevin-Prince Boateng sentía el madridismo y el Barça lo sabía. El futbolista alemán, de origen ghanés, era del Real Madrid desde pequeño, como él mismo reconoció durante diferentes momentos de su carrera, algo que no le impidió en enero de 2019 firmar por el Barcelona… aunque tuvo que mentir sobre sus sentimientos futbolísticos.

Boateng reconoció hace unos años que tuvo que faltar a la verdad para poder jugar en el Barça, que tuvo que negar su madridismo. El ex internacional ghanés reconoció que el club blaugrana le condicionó su discurso público durante la presentación para evitar que saliera a la luz su afinidad con el Real Madrid, un detalle que ya había manifestado años antes en otras etapas de su trayectoria.

Ya lo confesó durante una visita al podcast Vibe With Five, que conduce otro ex futbolista como es el inglés Rio Ferdinand, donde Boateng repasó sin filtros su breve paso por el Barça, breve porque apenas fueron cuatro partidos en seis meses los que disputó con los colores blaugrana. Pero ahora lo ha vuelto a hacer en otra entrevista reciente, recordando aquello.

Boateng explicó que, en cuanto aterrizó en Barcelona, fue advertido de que ciertas respuestas eran imprescindibles si quería vestir la camiseta azulgrana y tener minutos en el equipo. Entre ellas, declarar su supuesto barcelonismo y señalar a Leo Messi como el mejor futbolista del mundo, algo que, según sus propias palabras, no reflejaba su pensamiento real.

«¿Eras del Real Madrid en tu adolescencia?», era la preguntando del entrevistador, a lo que Boateng respondía sin tapujos: «Sí, totalmente. Un gran fan del Real Madrid».

«Siempre dije que quería jugar en el Real Madrid», recuerda el ex del Barça, que reconoce que se sabía antes de firmar por el Barça y que aquello condicionó su fichaje. Tuve que mentir en la rueda de prensa. Lo hice porque dos años antes, cuando jugaba en Las Palmas, dije que el mejor jugador del mundo era Cristiano Ronaldo y que mi club favorito era el Real Madrid».

«Al fichar por el Barcelona me dijeron: ‘Tu equipo favorito es el Barcelona y el mejor jugador del mundo es Leo Messi’», relata Boateng, que afirma que de no decirlo era imposible jugar con el Barcelona: «Sé que le pasó a otros jugadores en el Barcelona».

Por ese motivo, aseguró que sus declaraciones en la presentación fueron una estrategia obligada para cumplir con las exigencias del entorno del club. «Mentí porque era la única manera de vestir la camiseta del Barcelona», explicó, admitiendo que aquella comparecencia pública fue una de las mayores mentiras de su vida.

El exdelantero recordó que la pregunta sobre su club favorito y sobre quién era el mejor jugador del mundo llegó de inmediato. En ese contexto, aseguró que no tuvo margen de maniobra: debía responder «Barcelona» y «Messi» si quería que su fichaje siguiera adelante. Boateng lamentó que esa situación pudiera decepcionar a parte de la afición azulgrana, pero insistió en que fue una condición impuesta para poder aterrizar con buen pie en el Barça aunque a la postre jugara tan solo cuatro partidos con la elástica blaugrana…