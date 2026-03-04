Enrique Cerezo vacila con el pase del Atlético a la final: «No hizo falta que jugasen Tomford y Smith»

La vuelta de semifinales de Copa del Rey empezó y acabó con el mismo protagonista. Enrique Cerezo, presidente del Atlético, protagonizó un lapsus primero y tiró de humor al final. Antes de la comida de directivas, cuando le preguntaron por el nivel de Lamine Yamal, el mandamás colchonero hizo de las suyas. «Nosotros tenemos a Julián Alvarez, tenemos a Tomford, tenemos a Smith, tenemos a muchos», aseguró.

Una afirmación carne de viralidad. Así fue, en apenas unos minutos ya circulaba por las redes sociales como la pólvora. Una vez acabado el partido y con el pase a la final en el bolsillo -no sin sufrimiento extremo- Enrique Cerezo tiró de humor para festejarlo. «Felicitar a todo el equipo, ha hecho un gran partido. Hemos conseguido pasar, no era fácil aunque teníamos una gran ventaja, pero ahora lo importante es que todos estamos contentos», inició.

La felicitación del presidente finalizó recordando los dos jugadores inventados antes de la comida de directivas. «Hay una cosa importante que no ha hecho falta que jugasen los dos nuevos fichajes, Tomford y Smith, por lo cuál habrá que esperar», finalizo. Enrique Cerezo confiaba en que su equipo metería un gol para pasar el partido de manera más tranquila. «Al final no se ha conseguido y no se ha pasado bien», reconoció.

La felicitación del presidente pic.twitter.com/4YATatvQgr — Atlético de Madrid (@Atleti) March 3, 2026



El Cholo, al igual que Enrique Cerezo, también sufrió con 3-0 y la soga apretando. «En ese momento me dije ‘estos es el Atleti’. Ellos estuvieron un paso más arriba que nosotros y no podíamos asociarnos y atacar desde atrás. Ellos hicieron un esfuerzo grandísimo. Me decía su opinión sobre algunas situaciones y le dije que juegan bárbaro. Ojalá nos encontremos en cuartos de final de Champions para competir de la mejor manera», explicó el técnico argentino.

Qué dulce derrota la del Atlético en Barcelona. Los de Simeone firmaron un ejercicio de supervivencia para superar el asedio azulgrana, porque lo del Camp Nou no fue un partido, fue un acorralamiento y ejercicio de apnea para los colchoneros. Sin aire en hora y media y resoplando al final como el que sale debajo del agua buscando oxígeno. Volverá a pelear por la Copa después de 13 años. Ya lo dice el himno de Sabina. Qué manera de sufrir.