El Masters 1000 de Indian Wells 2026: dónde ver los partidos por televisión en directo y en vivo online online desde España

El Masters 1000 de Indian Wells 2026 arranca por todo lo alto con Jack Draper defendiendo el título, pero, una vez más, Carlos Alcaraz vuelve a ser el gran favorito para llevarse este torneo que es denominado como el quinto Grand Slam, aunque obviamente no entra en dicha categoría. El murciano, que llega tras conquistar el Open de Australia y el ATP 500 de Doha, tiene el reto de sumar el tercer título de esta temporada.

Carlos Alcaraz buscará en California un nuevo título para seguir demostrando que está en un magnífico estado de forma tras arrancar el año con Samuel López como entrenador. El murciano se ha asegurado el número uno del ranking de la ATP durante varios meses, pero eso no quita que va a ir con todo para tratar de coronarse en este Masters 1000 de Indian Wells 2026.

El murciano ha conseguido ganar este torneo en dos ocasiones y todo apunta a que peleará por su tercer entorchado en California. Y es que todos los amantes de este deporte sueñan con ver una final en el Masters 1000 de Indian Wells 2026 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, pero para ello ambos tenistas tendrán que afrontar un duro camino hasta el encuentro decisivo. Por ejemplo, el de El Palmar se tendría que enfrentar a Novak Djokovic en unas hipotéticas semifinales.

Dónde ver por TV todos los partidos de Indian Wells 2026

Y para ver el camino de Carlos Alcaraz y del resto de españoles como Roberto Bautista, Rafa Jódar o Alejandro Davidovich en el Masters 1000 de Indian Wells 2026, los amantes de este deporte van a tener que contratar Movistar+, ya que fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que suceda en este mítico torneo que se disputa en California, Estados Unidos.

Los diferentes partidos de esta competición que se jugarán en las diferentes pistas del Indian Wells Tennis Garden se podrán ver por televisión en directo por canales como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Habría que destacar que los dos primeros vienen incluidos en el paquete básico de este operador, pero el tercero de ellos es de pago, por lo que habría que tener contratado dicho paquete. Es por ello que esta es la vía para ver los partidos de Carlos Alcaraz y compañía en este Masters 1000 de Indian Wells 2026.

Cómo ver online y en streaming Indian Wells desde España

Por otro lado, todos los aficionados que no quieran perderse ni un detalle de lo que vaya ocurriendo en el Masters 1000 de Indian Wells 2026 también van a poder seguir el torneo en directo en streaming y en vivo online. Para ello deberán ser clientes de Movistar+ y de esta forma descargarse la aplicación en teléfonos móviles, tablets o smarts TVs y registrarse o iniciar sesión para poder, de esta manera, disfrutar de los partidos de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y resto de tenistas que participan en California.

Además, hay que destacar que los que no sean clientes de Movistar+ tienen otra vía para ver el Masters 1000 de Indian Wells 2026 en directo en streaming y en vivo online, pero también es de pago. Habría que activar una suscripción a la aplicación Tennis TV, ya que hay que recordar que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Por último, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información diaria sobre todo lo que vaya ocurriendo en el Masters 1000 de Indian Wells 2026, donde estaremos prestando especial atención a lo que hagan Carlos Alcaraz, Davidovich, Jódar y el resto de tenistas españoles. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto y resultado de los partidos más destacados del murciano, además de las crónicas de sus encuentros y las declaraciones y noticias más relevantes que nos lleguen desde California.