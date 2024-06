La vida de Jannik Sinner: su entrenador, el origen de sus padres y su novia tenista

El momento de Jannik Sinner en el tenis profesional ha llegado y su ascenso a lo más alto, algo de lo que se dudó durante años anteriores, se completa en un 2024 de ensueño. El tenista italiano, destacado por su calidad y ética de trabajo, estaba un paso por detrás de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, pero en los últimos meses se ha desatado y el resultado es la consecución del número uno del ranking ATP, que se hará efectivo al término de Roland Garros. A continuación, hablaremos de la vida personal de Sinner, un jugador introvertido, pero que desde hace meses tiene novia en el circuito de tenis profesional y que se ve reflejado en sus orígenes y en la educación de sus padres.

Nacido el 16 de agosto de 2001, Jannik Sinner se ha distinguido hasta la fecha como un tenista cuya vida privada pasaba totalmente desapercibida. Alejado de los focos, el italiano aseguraba sentirse cómodo, algo que cambia cuando salta a una pista de tenis, donde la ferocidad de sus golpes y una mentalidad competitiva al 100% le han llevado, de la mano de su talento, a conquistar grandes éxitos, entre ellos el principal en su carrera deportiva, el Open de Australia 2024.

No se conoce demasiado del Sinner de fuera del tenis, y sus padres no aparecen de manera habitual en sus partidos ni quieren influir en la esfera deportiva de Jannik, quien siempre destaca por ser metódico y por tener una gran concentración de la mano de su equipo. Es aún un tenista muy joven, pero no atrae polémicas como los Medvedev, Zverev o Tsitsipas, ni pasiones tan exageradas como Carlos Alcaraz. En el equilibrio está la virtud y Jannik Sinner lo lleva a la máxima expresión.

De dónde es Jannik Sinner: su origen y edad

Jannik Sinner tiene en la actualidad 22 años, aunque el 16 de agosto cumplirá los 23. Acostumbrados a la precocidad mayúscula de Carlos Alcaraz, la juventud del tenista italiano es menor pero también destaca sobremanera, si bien lo más relevante es que no se nota en pista. Sin prácticamente desconexiones, la disciplina es algo que Sinner lleva a rajatabla y que llega desde sus orígenes, en la localidad de San Cándido, donde nació, a los pies de las montañas de los Dolomitas y casi en la frontera con Austria. Allí, practicó esquí, deporte perfeccionista, hasta los 13 años, cuando se decantó por el tenis.

Quién es el entrenador de Sinner

Después de contar con varios entrenadores en su trayectoria en el tenis, actualmente, Jannik Sinner se mueve a las órdenes de un técnico mítico en la historia de este deporte. Darren Cahill, quien llevó al número uno a André Agassi, Simona Halep y Lleyton Hewitt, ha hecho lo propio con el talentoso jugador transalpino. Junto a Cahill, principal entrenador actual de Sinner, también forman parte de su equipo Simone Vagnozzi, el fisioterapeuta Giacomo Naldi y el preparador físico Umberto Ferrara.

Anna Kalinskaya, su novia tenista

Desde hace unas semanas, Jannik Sinner mantiene una relación sentimental con la también tenista Anna Kalínskaya. La rusa, actualmente situada en el puesto 25 del ranking WTA, tiene tres años más que Sinner y se ha convertido en su principal apoyo en el plano personal desde que se supiera que era su novia. «Sí, estoy con Anna, no diré nada más», reconocía recientemente Jannik en unas declaraciones tan escuetas como claras. A ambos se les ha visto en los partidos apoyando a su pareja, lo que demuestra la fortaleza actual de la relación.

Anna Kalinskaya, la novia de Sinner. (Getty)

Los padres de Jannik Sinner, su gran referencia

La familia de Sinner ha pasado desapercibida durante mucho tiempo, optando por un segundo plano que, probablemente, le venga a la perfección al tenista de cara a lo mediático. Los padres de Sinner son italianos, aunque de origen alemán. Jonnah y Singladine Sinner se conocieron en un resort de esquí de la zona de San Cándido, donde Jannik nacería tiempo después. Además, el jugador italiano tiene un hermano mayor, Mark.

Cuántos títulos de Grand Slam tiene

Jannik Sinner se quitó la espinita de su rendimiento en los torneos de Grand Slam a lo grande, conquistando en enero de 2024 el título de campeón del Open de Australia, tras superar en una épica final a Daniil Medvedev y haber hecho lo propio en semifinales con Novak Djokovic, gran favorito al tuyo. En Roland Garros 2024, Sinner ha batido su mejor marca en el torneo, mientras que en Wimbledon y el US Open sus resultados tope son semifinales y cuartos de final, respectivamente.