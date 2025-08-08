Vox replicará Jumilla en Mallorca para pedir la prohibición de fiestas islámicas en espacios municipales

Fuentes de la nueva dirección de Vox en Baleares han adelantado a OKBALEARES que esta formación ya está preparando una batería de mociones para presentar en los ayuntamientos donde tienen representación con el objetivo de extender a la isla de Mallorca la prohibición de ceder espacios municipales para las celebraciones islámicas, tal y como se ha hecho en la localidad murciana de Jumilla.

De entrada, las mociones las presentarán los concejales de Vox en cada municipio tanto de Mallorca como en Ibiza donde tienen representación municipal ejerciendo el papel de oposición.

La fórmula que elegirán los de Santiago Abascal en los ayuntamientos donde comparten gobierno con el PP está aún por decidir, y en buena manera dependerá de las instrucciones que reciban de la calle Bambú, donde está la sede nacional del partido. En esta situación se encuentran municipios como Alcudia, Calvià o incluso Palma donde hay un acuerdo de gobierno.

Las mismas fuentes que han adelantado esta iniciativa señalan los ayuntamientos mallorquines más significativos para presionar contra las celebraciones de fin de Ramadán o de la Fiesta del Cordero y la necesidad de no ceder espacios municipales para las mismas. Son aquellos donde la presencia de la inmigración musulmana es más potente: Manacor, Inca, Felanitx y sa Pobla.

La estrategia de Vox pasa por el impacto en los ayuntamientos. En estos momentos, no está en la agenda defender mociones ni presentar propuestas ni en los Consells Insulars de Mallorca e Ibiza ni tampoco en el Parlament. Defienden las fuentes consultadas que estas instituciones no tienen competencias sobre espacios de propiedad municipal.

Jumilla

El Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) ha aprobado la prohibición expresa de las dos principales festividades del calendario musulmán —el inicio del Ramadán y la Fiesta del Cordero (Aid el-Adha)— en espacios públicos del municipio. La iniciativa partió del único concejal de Vox en el consistorio, Juan Agustín Navarro, pero fue respaldada por el Partido Popular, que gobierna en minoría en la localidad gracias al apoyo de este edil.

La medida, que entrará en vigor tras la modificación del reglamento de uso de instalaciones municipales, impide que «se puedan realizar actividades ajenas al deporte, a no ser que esté promovida por el Ayuntamiento».