Isak se rompe el tobillo y el peroné: fin a la temporada tras pagar el Liverpool 150 millones por él

Se rompe Isak y tiembla Liverpool. La secuencia tuvo un final macabro. El delantero se desmarcó para recibir el balón de Wirtz, batió a Vicario, pero salió mal parado porque Van de Ven, en su intento de taponar el disparo, lo arrolló como un tren de mercancías. Mientras el Liverpool celebraba, la cara de Isak era una premonición de lo que estaba por venir.

Los servicios médicos entraron rápidamente para atender al sueco que estaba tendido en el suelo con gestos de dolor. Las pruebas médicas confirmaron la doble fractura de tobillo y peroné. El pasado lunes pasó por el quirófano y comienza ahora una recuperación que le tendrá varios meses de baja con el conjunto inglés. Se despide prácticamente de la temporada, por lo que la salida de Salah queda pausada.

«Va a ser una lesión larga», afirmó este martes Arne Slot, entrenador del Pool. Todo lo que podía salir mal ha salido mal desde que el Liverpool pagara 150 millones de euros por Isak el pasado verano. La envergadura de la operación fue un riesgo que ha tornado en fiasco. El sueco, que llegó a la ciudad de los Beatles tras firmar en Newcastle las dos mejores temporadas de su carrera, no ha terminado de explotar.

Tal vez fueran sus 62 goles en 109 partidos con las urracas, el elevado coste de su fichaje o todo al mismo tiempo, pero lo cierto es que su fichaje desbordó en Liverpool unas ilusiones que no se han trasladado a la realidad. Apenas suma tres goles en sus 16 encuentros y no inauguró su contador en Premier League hasta el pasado 30 de noviembre, tres meses después de su debut.

Su lesión trastoca la planificación del Liverpool, que ha paralizado la salida de Salah y peinará el mercado en busca de un nuevo ariete. Oportunidad para Ekitike, que ejercerá como faro. Pese al diagnóstico, Slot no tira la toalla. «Es una gran decepción para él y, como resultado, también para nosotros, por supuesto. Creo que ha sido un periodo muy complicado y difícil para él, pero creo que podrá jugar en el tramo final de la temporada», explicó.