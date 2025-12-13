Slot se echa atrás y perdona a Salah: vuelve la paz al Liverpool

Se calman las aguas en Liverpool con Salah tras semanas con el río revuelto. El egipcio lleva cuatro partidos sin ser titular y en los que únicamente ha jugado 45 minutos. Todo como consecuencia de la guerra civil que mantiene con su entrenador, el neerlandés Arne Slot, quien parece que ha enterrado ahora el hacha de guerra. Ha vuelto a convocar a Salah para el partido contra el Brigthon después de dejarle fuera del choque de Champions contra el Inter de Milán.

Slot da así, con una obra en tres actos, carpetazo al caso. El primero, la conversación que mantuvieron en privado tras los cruces de declaraciones ante la prensa. El segundo, la inclusión en la convocatoria y el tercero las buenas palabras de Slot al egipcio en rueda de prensa. «No tengo motivos para no querer que Salah se quede en el Liverpool», dejó claro. Cabe recordar que Salah amenazó hace días con no regresas de la Copa África, torneo al que se irá después del partido del Liverpool.