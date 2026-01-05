Baleares denuncia un “cementerio de inmigrantes” en el Mediterráneo y acusa al Gobierno de falsear muertes

El Govern balear ha vuelto a lanzar otro grito de auxilio por la crisis migratoria que sufren las Islas y ha acusado a la Delegación del Gobierno que lidera el socialista Alfonso Rodríguez de mentir con las cifras de personas que murieron en el Mediterráneo intentando cruzar la ruta argelina.

El director general de Inmigración del Govern, Manuel Pavón, ha asegurado este lunes que Delegación de Gobierno ha cifrado en 63 las personas que perdieron la vida intentado llegar a las Islas Baleares en patera, mientras que la organización Caminando Fronteras tiene contabilizadas a más de 1.000 víctimas mortales.

«Estamos ante un cementerio. Hay muchas personas que están perdiendo la vida en el Mediterráneo y esto es insostenible. No podemos permitir que sigan muriendo gente en nuestras costas. Exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez que tome medidas ya», ha manifestado Pavón.

«Hemos empezado el año 2026 como terminamos el anterior, con una nueva oleada de pateras. En estos primeros cinco días llevamos cerca de 150 personas que han llegado de manera ilegal a nuestras costas. La situación es insostenible. Ya no se trata de un hecho puntual, sino que se trata ya de un problema consolidado, consensuado y permanente», ha asegurado.

«El año pasado fueron más de 7.300 las personas que llegaron de manera irregular a nuestras costas. Este año parece indicar que todo va a seguir igual. Las mafias organizadas y los criminales se están lucrando de la desesperación humana», ha afirmado.

En relación a la llegada de menas a Baleares, Pavón ha exigido que el archipiélago quede excluido del reparto de menores no acompañados procedentes de las Islas Canarias. «Nuestros servicios están colapsados. No hay recursos personales para atender a los menores, no hay profesionales suficientes, no hay instalaciones adecuadas. Lo que está haciendo el Gobierno de España es obligarnos a acoger a los menores no acompañados de las Islas Canarias sin tener en cuenta la situación que estamos sufriendo», ha denunciado.