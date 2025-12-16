Baleares ha recibido en 2025 más pateras que Canarias: 400 por 259 embarcaciones

Baleares ya ha recibido en 2025 más pateras que Canarias: 400 por 259 embarcaciones, según el informe sobre inmigración irregular publicado este martes por el Ministerio del Interior. En él se constata que un total de 7.295 inmigrantes ilegales llegaron a Baleares de forma irregular este año por vía marítima hasta el pasado 15 de diciembre. Una cifra que supone un 27,3% más (1.563) que las entradas que se produjeron el año pasado.

En cuanto al número de embarcaciones en las que éstos alcanzaron las costas de Baleares, se han localizado un total de 400, un 17% más que en los mismos meses del año 2024 cuando fueron 342, mientras que en el caso de Canarias el año pasado fueron 643 frente a las 259 de este año (casi un 60% menos).

En España, han llegado 35.935 inmigrantes de forma irregular este año por vía marítima y terrestre, lo que supone un 40,4% menos que en el mismo periodo del año anterior.

En concreto, el informe revela que los citados 35.935 han llegado a España de forma irregular por vía marítima y terrestre en lo que va de 2025, lo que supone un 40,4% menos que en el mismo periodo del 2024, cuando arribaron 60.311.

Desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre, por vía marítima han llegado este año a España 32.212 inmigrantes ilegales, un 44,3% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se produjeron 57.833 llegadas. Este año han arribado en 1.209 embarcaciones, 518 menos que el año anterior.

Por vía marítima han llegado 14.627 a la Península (7.332) y Baleares (7.295), lo que supone un 4,1% más que en el mismo periodo de 2024.

Sobre los que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 983 menos de los que entraron de forma irregular hasta el 15 de diciembre del año pasado, lo que supone el 11,8% menos. Han arribado en 539 embarcaciones, 188 menos que en 2024.

Respecto a las Islas Canarias, han entrado este año al archipiélago 17.555, un 59,9% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2024 (43.737). Este año han llegado a bordo de 259 embarcaciones, un 59,7% menos que en 2024, con 643.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 3.723 personas de manera ilegal han entrado este año a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 50,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han llegado 3.396, 1.010 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 327, 235 más que en 2024.

Finalmente, por vía marítima han llegado cinco de forma irregular a Ceuta, frente a los 28 del año pasado (un 82,1% menos) y 25 a Melilla, frente a los 21 del mismo periodo de 2024 (un 19% más).