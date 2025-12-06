Eficaz solución para que los inmigrantes no carguen el móvil en la farola de la Plaza de España de Palma

Entre el Ayuntamiento de Palma y la meteorología han conseguido que el reducido grupo de inmigrantes que acudían a diario a dos farolas de la Plaza de España de Palma para cargar gratis la batería de sus móviles desistan de seguir con esta práctica. El frío y subir el cajetín a más de tres metros de altura, junto a la constante presencia policial, han acabado con esta práctica.

OKBALEARES ofrece las imágenes. Uno de los dos cajetines ha sido elevado a más de tres metros de altura y se le han retirado las conexiones de corriente ordinaria. Descartado para los que se quieren aprovechar de la corriente pública. El otro lleva varias semanas sin que nadie se conecte a él.

Y es que con el bajón de las temperaturas, ya no se hace nada agradable estar esperando junto al enchufe en plena calle a que se cargue la batería del teléfono móvil. Todo, bajo la atenta vigilancia de los agentes de la Policía Local desplegados 24 horas al día en la Plaza de España.

OKBALEARES ha hecho la observación durante todos los días laborables de las dos últimas semanas, coincidiendo con la bajada de las temperaturas. Aquel reducido grupo de inmigrantes subsaharianos, algunos sintecho y algún que otro transeúnte, han abandonado la zona.

La farola en cuestión está a tan sólo 10 metros de la estatua de Jaime I El Conquistador, que preside la Plaza de España. A 50 metros en sentido contrario, está el convento que da de comer a los necesitados todas las mañanas.

Hay ayuntamientos turísticos de Mallorca, como el de Alcúdia, que tienen instalados pequeños sets en plena calle para que turistas y residentes puedan sentarse tranquilamente en un taburete a la sombra mientras recargan la batería del móvil frente al mar.

En Palma, se puede recargar el móvil en cualquier autobús de la EMT, pero para acceder gratuitamente al transporte público es necesario disponer de la Tarjeta Ciudadana, y para tenerla hay que acreditar documentación de residencia en la ciudad. Cargar gratis en la farola de la Plaza de España no tiene como condición tener papeles de ningún tipo.