Alerta en Ibiza: la isla se queda sin bombonas de butano en plena Navidad y varios días sin barcos

La estampa se ha repetido este 26 de diciembre por toda Ibiza: clientes entrando y saliendo de pequeños comercios con las manos vacías y una respuesta que ya suena a mantra. «Hoy no hay bombonas», explican los tenderos, resignados, ante la sorpresa —y en algunos casos el enfado— de vecinos que no contaban con quedarse sin gas en uno de los días más fríos del año.

La coincidencia de dos festivos consecutivos, a las puertas del fin de semana, ha puesto contra las cuerdas el suministro de butano en la isla. La falta de previsión logística y la ausencia de barcos de reparto en estas fechas han provocado un desabastecimiento casi total en numerosos puntos habituales de venta.

En municipios como Santa Eulària o en Sant Carles, incluso en la propia capital, la situación ha sido especialmente evidente. «Llevamos toda la mañana diciendo lo mismo: que vuelvan mañana o pasado, si llega algo», comenta la responsable de un pequeño colmado, quien reconoce que no recuerda una situación similar en los últimos meses. En otros establecimientos, directamente, se recomienda a los clientes probar suerte en otras zonas de la isla, aunque sin demasiadas garantías. «Nos dicen que quizá en Sant Joan quede alguna, pero mejor llamar antes para no perder el viaje», relata un vecino afectado.

El problema tiene un origen claro: la logística marítima. El último barco con butano atracó en Ibiza el pasado viernes 19 de diciembre y no hay prevista una nueva llegada hasta el miércoles 31, según han confirmado fuentes del servicio marítimo a este periódico. «Este viernes no ha entrado ningún cargamento», lo que ha dejado a la isla sin margen para reponer existencias durante varios días clave.

La incertidumbre no termina ahí. Aún se desconoce si el mismo día de Nochevieja se realizará reparto a los pequeños puntos de venta, especialmente los que abastecen a viviendas rurales, donde el butano sigue siendo esencial para cocinar y calentarse. «En el campo dependemos totalmente de la bombona; si no llega el reparto, el problema se alarga», advierte una vecina del municipio de Sant Carles.

Mientras tanto, el precio del butano sigue siendo otro factor a tener en cuenta. La bombona regulada de 12,5 kilos, la tradicional de color naranja, mantiene su coste en 15,46 euros. Sin embargo, las alternativas del mercado libre —más pequeñas y manejables— suponen un desembolso mayor, algo que no todos los bolsillos pueden asumir.

La falta de suministro en un momento de alta demanda ha dejado una lección clara en la isla: en Ibiza, el calendario festivo también puede vaciar las despensas de gas.