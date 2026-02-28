La gestión que está llevando el ministro de Transportes, Óscar Puente, de las infraestructuras de trenes desde el accidente de Adamuz, ya se está cobrando sus primeras víctimas que son los trabajadores del sector ferroviario. En concreto, una de las mayores dificultades que están teniendo que asumir tanto Renfe como las empresas privadas Iryo y Ouigo es el cierre de la línea que se dirige a Málaga, cuya apertura no se espera hasta el 23 de marzo. En consecuencia, la compañía Iryo ha tomado la decisión de aplicar un ERTE a 40 trabajadores de este recorrido. Los afectados serían 26 trabajadores de la compañía en Málaga además de 14 maquinistas de Madrid.

Así lo ha dado a conocer Iryo, que detalla que esta acción se toma después de que la Dirección General de Trabajo ha constatado la existencia de causa de fuerza mayor derivada de la suspensión del corredor sur (ruta Madrid-Málaga) por parte de Adif. «Una medida que ha impactado directamente en la operativa de Iryo en la base de Málaga», han explicado desde Iryo.

Como consecuencia de esta situación, Iryo ha señalado que «la autoridad competente ha autorizado al operador a proceder a la suspensión temporal de los contratos de trabajo de 40 profesionales de su plantilla adscritos a dicha base, sobre un total de 654 profesionales en la compañía».

Los trabajadores de Iryo percibirán el 100% de su salario

La operadora también ha destacado que la medida estará inicialmente vigente hasta el próximo 23 de marzo, «a la espera de la fecha definitiva de reapertura de la ruta Madrid-Málaga por parte de Adif, y conlleva el acceso a los empleados afectados a las correspondientes prestaciones por desempleo conforme a la normativa vigente».

Asimismo, la compañía ha asegurado que complementará dichas prestaciones hasta garantizar que todos ellos perciban el 100% de su salario habitual.

No obstante, el cierre de la línea que va a Málaga no está afectando sólo al sector ferroviario sino también al sector hotelero.

Las pérdidas de los hoteles de Málaga

En el caso de Málaga, la alta velocidad entre la capital andaluza y Madrid sigue paralizada, y no se espera que vuelva hasta el 23 de marzo. El resultado de que este recorrido permanezca cerrado desde el accidente de Adamuz es que la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ya ha mostrado su «inquietud» por la situación por el retraso en el restablecimiento total de la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto del país. Desde la asociación han alertado de que esta situación sumada al estado del litoral tras las borrascas «está produciendo una caída de la demanda que pueden llegar a arrastrar pérdidas superiores a 300 millones de euros para el sector de los hoteles».

Así lo ha dicho el presidente de Aehcos, José Luque, quien ha apuntado que «ya se están reportando caídas del 20% en la demanda y en algunos casos hasta el 30%», que han afectado a los establecimientos de alojamiento turístico, «principalmente desde segmentos turísticos como el corporativo, la actividad congresual, la de grandes eventos y el turismo City-break o de escapadas cortas».