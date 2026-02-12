El miércoles ha tenido lugar la tercera jornada de huelga en el sistema ferroviario español porque aunque se había desconvocado por parte de los sindicatos Semaf, CCOO y UGT, se ha mantenido desde Alferro y CGT. Como consecuencia de ello, varios maquinistas de Semaf que trabajan en Renfe se han sumado a esta huelga y durante la jornada de este miércoles no han acudido a trabajar, lo que ha causado retrasos y cancelaciones en varios trenes.

Sin embargo, el mayor efecto ha sido que muchos usuarios ante las cancelaciones de los viajes de Renfe de larga distancia han acudido a otras compañías como Iryo, que no contaba con cancelaciones más allá de los servicios mínimos del 74% que se estaban aplicando por la huelga. Por lo tanto, las taquillas de Iryo durante la mañana del miércoles han experimentado una gran llegada de clientes, por lo que se han incrementado las ventas de sus billetes de viajes.

El resultado de los servicios mínimos del 74% de Iryo es que se han reducido los viajes de trenes, en concreto, se han cancelado tres viajes de tren por cada día de huelga, es decir, del 9 al 11 de febrero se han eliminado unos 9 trayectos.

De esta forma, durante este miércoles las cancelaciones de trenes de larga distancia se han producido principalmente en aquellos que se dirigían hacia Barcelona. Según ha informado Renfe, en la jornada del miércoles, «las mayores cancelaciones en los servicios de larga distancia se han producido en el Corredor Nordeste y en Levante, así como cancelaciones en el núcleo de Cercanías de Málaga y en servicios Avant entre Madrid y Castilla y León».

En el caso de Iryo han acudido todos los maquinistas a su puesto de trabajo que tenían que cumplir con los servicios mínimos establecidos del 74%. Una situación que no se ha dado en Renfe, donde algunos maquinistas no han acudido a trabajar.

No obstante, no sólo se debe a los maquinistas, ya que uno de los principales motivos que ha hecho que los trenes de Renfe no pudieran salir ha sido la falta de interventores -porque han decidido unirse a la huelga-, una figura clave y sin la que los trenes no pueden arrancar. Asimismo, los sindicatos Alferro y DGT tienen mayoría de representación en la empresa Serveo, que es la que se ocupa de restauración en los trenes, de la atención al cliente, limpieza, gestión de equipajes y logística de suministros.

Fuentes sindicales han indicado que «el martes, ya se produjeron cientos de cancelaciones de trenes a lo largo del día y se han repetido durante el miércoles». De igual forma, han destacado que a esta huelga «no sólo se han unido algunos maquinistas de Semaf, sino que también se ha producido el cierre de taquillas, y la supresión de algunos trenes no sólo por la falta de maquinistas, sino también por la falta de personal a bordo o de intervención».

Desde Alferro indican que entre 24 y 25 maquinistas que están afiliados a su sindicato se han unido a la huelga.

Motivos por los que ha seguido la huelga

El sindicato SFF-CGT, en materia de inversión, alerta de la falta de concreción del acuerdo acordado acerca de cómo, dónde y cuándo se materializarán los fondos anunciados. El incremento presupuestario apenas supone un aumento aproximado del 10% de la inversión anual, lo que a juicio del sindicato se traducirá en un nuevo parche que no modifica el modelo ferroviario ni evita que se sigan licitando tareas esenciales a empresas externas.

En cuanto al personal, la principal incógnita que plantean es si existe realmente autorización del Ministerio de Hacienda para el aumento de plazas anunciado. Además, las jubilaciones y bajas que se están produciendo en las empresas públicas apenas permiten aliviar la sobrecarga de trabajo existente en todas las áreas.

Mientras que en el caso de las empresas privadas, según CGT el acuerdo no contempla ninguna obligación de dotación mínima de personal a bordo de los trenes, dejando este aspecto completamente sin resolver.

Con respecto a la seguridad, denuncian que la creación de nuevos grupos de trabajo no garantiza por sí sola una mejora real de la coordinación operativa. El sindicato recuerda que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ya cuenta con numerosos grupos y comisiones constituidos y, sin embargo, continúa emitiendo recomendaciones que, cuando existen, no son de obligado cumplimiento, sin que se traduzcan en cambios efectivos en la operativa diaria.